México. - Denis Pedraza, estudiante de Comunicación en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México (CDMX), está reportada como desaparecida.

A través de Twitter, la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus México pidió ayuda para localizar a la alumna Denis Pedraza, quien está desaparecida desde el sábado 12 de junio.

De acuerdo con publicaciones en Facebook, la familia de Denis Pedraza no sabe nada de ella desde el sábado 12 de junio, cuando salió a cenar.

“Hola a todos! Estamos en búsqueda de Denis Pedraza. Por favor si alguien sabe algo de ella comuníquese lo antes posible. El sábado salió a cenar y no hemos sabido nada de ella. Por favor todos compartan, lo suplico”, escribieron de FB.

A través de FB, la mamá de Denis Pedraza pidió ayuda para localizarla, pues no sabe nada de ella desde que salió a cenar.

“No se nada de ella desde ayer sabemos que salió a cenar con su amigo Jonathan y no me he podido comunicar con ella. Por favor soy su mamá si saben algo de los agradecere”

Mamá de Denis Pedraza