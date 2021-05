México.- El próximo 24 de mayo, más de 3 mil estudiantes marcharán en la Ciudad de México (CDMX) para exigirle a las autoridades que posponga el regreso a clases presenciales.

En conferencia de prensa, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) señaló que exigen que se vacunen a los estudiantes antes del regreso a clases.

“(La manifestación es) para exigir que se vacune, que se agilice la vacunación a todos los estudiantes, por lo menos que se garantice que el 70% de la población este vacunada para poder regresar a clases no antes”

La marcha partirá a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX. Se prevé que participen más de 3 mil estudiantes.

Además de la marcha en la CDMX, simultáneamente habrán “cadenas humanas” y movilizaciones representativas en otras entidades, dijo Isaías Chanona, dirigente del movimiento estudiantil.

Isaías Chanona señaló que creen que necesario el regreso a clases presenciales porque muchos estudiantes no cuentan con plataformas tecnológicas, pero no sin antes ser vacunados contra el Covid-19.

“Es necesario regresar a las clases presenciales, pero no con la forma en la que lo está planteando la 4T, porque no se han vacunado a los estudiantes y no se ha planteado la vacunación a los jóvenes, ni a los niños”

Isaías Chanona, dirigente del movimiento estudiantil