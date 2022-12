Carlos Pozos, periodista conocido como Lord Molécula, fue captado comiendo en un exclusivo restaurante de Polanco, en la Ciudad de México (CDMX), y ya le llueven las críticas.

La periodista Lourdes Mendoza exhibió una foto de Lord Molécula, conocido por su apoyo incondicional al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un restaurante de Polanco.

La periodista atacó al considerado “favorito de AMLO” por asistir al exclusivo restaurante, y a partir de ese momento comenzaron las críticas en contra del simpatizante de la 4T y la austeridad republicana.

Exhiben a Lord Molécula en exclusivo restaurante de la CDMX

A través de Twitter, la periodista de El Financiero y ADN 40, Lourdes Mendoza, exhibió a Lord Molécula por comer en un restaurante de una zona exclusiva de Polanco.

Acompañado de dos fotografías de Lord Molécula, y una captura de la información del restaurante Señora Tanaka Masaryk , donde se encontraba el simpatizante de AMLO, la comunicadora lanzó un mensaje.

En el texto, señaló que “el aspiracionista” de Lord Molécula estaba comiendo en el nuevo y exclusivo restaurante de Polanco.

Además, expuso que deberían de pasarle una servilleta, ya que se le podría manchar el corbatín con “la tremenda mordida de lengua” que se dio , ello al referirse a la presunta “falsa austeridad” de los simpatizantes de la 4T.

Miren al aspiracionista de #LordMolecula comiendo en el exclusivo y nuevo restaurante en Masaryk #SeñoraTanaka … pásenle una servilleta, pues se le manchará el corbatín con tremenda mordida de lengua que se está dando! pic.twitter.com/WV0QYmPBKY — Lourdes mendoza (@lumendoz) December 22, 2022

Exhiben precios de Señora Tanaka Masaryk, restaurante en donde comió Lord Molécula

Tras los señalamientos en contra de Lord Molécula por comer en el restaurante ubicado en Avenida Presidente Masaryk 169, Polanco, CDMX, un cibernauta compartió los precios del menú.

El usuario de Twitter expuso el menú que maneja Señora Tanaka Masaryk, y aseguró que cualquiera con un sueldo “normal” podría asistir a dicho restaurante.

No obstante, algunos aseguraron que no es así, pues no es como comer unos tacos de 4x50 pesos en una esquina.

Entre los platillos y los precios expuestos destacan como los más costosos:

Rib Eye Wagyu Japonés por mil 920 pesos

Filete Prime por mil 250 pesos

Además, entre las bebidas se encuentra un Sake Nami de dos mil 540 pesos y un Sake Born Gold de mil 825 pesos.

Dichos alimentos y bebidas serían los más costosos del restaurante en donde fue captado Lord Molécula, sin embargo, ningún platillo cuesta menos de $250.00 pesos.