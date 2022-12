Para tratar de concretar el concierto de Bad Bunny en el Zócalo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum contactó a sus productores, ello derivado de la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue durante la conferencia mañanera del 14 de diciembre que AMLO invitó a Bad Bunny a dar un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX; ello luego de los problemas que tuvieron sus fans por los boletos cancelados de Ticketmaster.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum compartió que ya ha contactado a los productores del cantante de género urbano, y añadió que está trabajando de la mano de presidencia para ver todo lo referente con el posible concierto.

De igual forma, la jefa de gobierno de la CDMX comentó que desde que Bad Bunny vino al Foro Sol a dar un concierto, solicitó a los organizadores concretar una fecha para un show gratuito en la capital.

Acorde a sus palabras, solicitó que el cantante de reguetón diera un concierto en una de sus visitas a México , posterior a los días de sus eventos en las zonas privadas.

Sin embargo, le respondieron que Bad Bunny tenía sus fechas llenas, por lo que no podría dar un concierto gratuito en la CDMX.

“Hace poco que vino, yo pedí a quien organiza el evento que si no había algunas fechas en las que él viniera a México, que si no podía presentarse en el Zócalo o en algún espacio público para un concierto gratuito, en aquel momento me dijeron que las fechas estaban llenas”

Claudia Sheinbaum