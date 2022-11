Un ataúd fue abandonado en una avenida principal de la Ciudad de México (CDMX), lo que alertó no solo a transeúntes sino a las autoridades capitalinas.

Y es que el ataúd fue abandonado en el carril de alta velocidad de Avenida 608, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, al oriente de la CDMX.

Buscan a dueños de ataúd con cámaras del C5

Las autoridades capitalinas ya revisan las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para ubicar a los responsables y saber cómo fue olvidado en plena vía pública.

Al darse cuenta de ello, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardó el objeto abandonado en vía pública a fin de que no se pudieran presentar accidentes.

Incógnitas sobre el ataúd abandonado en Avenida 608

Y es que no se sabe si este ataúd correspondía a una funeraria, iba en algún vehículo particular, iba a ser usado o si no se dieron cuenta de la caída del mismo.

La policía capitalina no ha reportado algún accidente por el objeto abandonado el lunes 21 de noviembre, día de puente festivo a nivel nacional.

Tampoco ha anunciado si corresponde algún tipo de sanción a quien haya dejado un objeto que obstruyó el tránsito en una vía importante como lo es la Avenida 608.

En las imágenes se logra ver que el ataúd color café tiene una abolladura y pudo tener otros daños pues no encajaba la tapa con la base.

Policías capitalinos localizaron un ataúd abandonado sobre la Avenida 608, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Estaba vacío. #LasNoticiasDeFOROtv con @ERIKCAMACHOTV | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHhPAE pic.twitter.com/XmwAy7YsiB — Foro_TV (@Foro_TV) November 22, 2022

Ataúd viajó en metro en 2017

Cabe recordar que este no es el primer episodio en el que un ataúd es transportado en condiciones inusuales.

En 2017, un grupo de personas transportó un ataúd en el metro de la Ciudad de México, ante la mirada incrédula de los viajeros.

Fue en la estación Allende de la Línea 2 o línea azul, en el centro de la CDMX.

El policía encargado del ingreso les dio permiso, no obstante, el oficial desconoció que estaba prohibido y que había cometido diversas infracciones.

Las personas argumentaron que necesitaban transportar el ataúd en el metro dada la situación económica por la que atravesaban.

El ataúd que iba a ser transportado hasta Coyoacán en esa ocasión también iba vacío, como el abandonado en la Avenida 608.

Manifestantes mintieron para ingresar un ataúd al metro

El director del metro en ese entonces, Jorge Gaviño, dijo que no se iba a volver a repetir la situación, pero la información dio un giro porque la historia de la familia sin dinero no era real.

Luego se supo que ese ataúd fue parte de una manifestación sobre la administración de panteones, por lo que los supuestos familiares habrían mentido al policía.

Dicha manifestación se había dado en la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que está muy cerca de esa estación del metro.

Cabe recordar que el metro prohíbe transportarse con bultos, no obstante, existió la discusión de si un ataúd sería considerado de esa manera.