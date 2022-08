Luego de que el programa “Médico en tu Casa” fuera desmantelado en la CDMX desde hace más de tres años, ahora la alcaldía Miguel Hidalgo lo reactiva para las zonas vulnerables.

Esto debido al alto número de personas que solicitan apoyo a la alcaldía Miguel Hidalgo en materia de atención médica y ante la falta de medicamentos en instituciones gubernamentales.

Así lo explicó Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, quien durante el evento de reactivación del programa “Médico en tu Casa” dijo lo siguiente:

“Nosotros, los gobiernos de las alcaldías, no nos podemos quedar de brazos cruzados ni decir ‘a mí no me toca’, le tenemos que entrar al quite y por eso asumimos el programa ‘Médico en tu Casa’ como un compromiso para resolver estas necesidades de la población”.

Mauricio Tabe