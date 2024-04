Un grupo de vecinos de la alcaldía Benito Juárez se manifestaron para esclarecer la contaminación del agua con aceite que padecen.

Esta protesta fue convocada desde las 11:00 horas de este martes 9 de abril en Insurgentes y Xola dadas las lesiones de la piel y el mal olor que padecen.

La movilización de esta mañana ha provocado caos vial debido al bloqueo en lnsurgentes, una de las principaldes avenidas de la ciudad, y por la suspensión del servicio en varias estaciones del Metrobús CDMX.

Los vecinos han exigido la presencia de funcionarios de alto nivel para que den soluciones y no más “palabrería”.

“Yo no me baño en demagogia, ninguno de nosotros nos bañamos en palabrería, no... no me interesa su demagogia, me interesan soluciones”

Vecinos de Benito Juárez