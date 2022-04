En redes sociales, ciclistas critican al programa Hoy por desinformar sobre reglas viales en la CDMX.

A través de Twitter, la usuaria Bicireportera CDMX acusó al programa “Hoy” por criticar sin sustento a ciclistas por medio de su reportero “El Inspector”.

Esto luego de que en el programa Hoy, el reportero hizo una cápsula donde reprobó a ciclistas por pasarse el semáforo en rojo .

De este modo, la usuaria, quien se asume como ciclista urbana, aclaró:

“LOS CICLISTAS PODEMOS CRUZAR EL SEMÁFORO EN ROJO CUANDO NO VENGAN AUTOS Y PEATONES”.

Por lo que pidió al programa Hoy y a su reportero: “No critiquen sin saber y menos DESINFORMEN!!!”.

Oigan @programa_hoy , antes de subir sus vídeos criticando ciclistas 🚴🏻‍♀️ ciclistas a cargo de su reportero @InspectorTV , investiguen: LOS CICLISTAS PODEMOS CRUZAR EL SEMÁFORO 🚦 EN ROJO CUANDO NO VENGAN AUTOS Y PEATONES. No critiquen sin saber y menos DESINFORMEN!!! Gracias!

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito 2022 de la CDMX, los ciclistas sí pueden pasarse de frente el semáforo en rojo, siguiendo algunas indicaciones.

El Artículo 16 del reglamento indica lo siguiente:

“Los ciclistas que vayan a cruzar una vía secundaria en cuya intersección la luz del semáforo se encuentre en rojo o en la que exista un señalamiento restrictivo de ‘Alto’ o ‘Ceda el paso’, podrán seguir de frente siempre y cuando disminuyan su velocidad, volteen a ambos lados y se aseguren que no existen peatones o vehículos aproximándose a la intersección por la vía transversal. En caso de que existan peatones o vehículos aproximándose, o no existan las condiciones de visibilidad que les permita cerciorarse de que es seguro continuar su camino, los ciclistas deberán hacer alto total, dar el paso o verificar que no se aproxima ningún otro usuario de la vía y seguir de frente con la debida precaución”

Artículo 16 del Reglamento de Tránsito 2022 de la CDMX