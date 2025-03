El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la canción Vivir Sin Miedo resonará por 24 horas ininterrumpidas a través de internet.

Así lo anunció Vivir Quintana, autora del tema que desde su estreno en 2020 se ha convertido en un himno de la lucha feminista en México.

¿Cómo, cuándo y dónde se podrá escuchar la canción Vivir Sin Miedo? A continuación te damos todos los detalles del evento encabezado por Vivir Quintana.

A través de su cuenta de Instagram, Vivir Quintana, de 40 años de edad, anunció que el sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, su canción Vivir Sin Miedo se escuchará por 24 horas consecutivas.

Esto sucederá a través de su canal de YouTube, en donde el tema titulado originalmente como ‘Canción sin miedo’ se podrá escuchar en diversas versiones.

La transmisión comenzará a las 00:00 horas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Se espera que esta maratón musical sirva como un espacio de reflexión y unión, recordando a las víctimas y reafirmando el compromiso de seguir luchando por un mundo sin violencia de género.

Al respecto, Vivir Quintana comentó en Instagram que ella junto con su mamá y el resto de su equipo trabajaron arduamente para reunir diversas versiones del tema, que le han llegado mediante etiquetas en redes sociales y también de búsquedas propias en la web.

“Mi equipo, mi mamá y yo estuvimos compilando el mayor número de versiones posibles de Canción sin miedo. Cuando me etiquetan o encuentro versiones adaptadas a los diferentes estados, países, lenguas, etc., me doy cuenta de cuánto resistimos desde la música”.

Vivir Quintana