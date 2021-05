Jorge Osnaya, candidato a diputado por el PVEM, se disfraza de sus héroes favoritos para competir por el Distrito 10 en Michoacán

México.- El candidato a diputado federal, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por el distrito 10 de Michoacán, Jorge Osnaya, hace campaña disfrazado de sus personajes favoritos.

Con 27 años, el diputado a candidato federal por Michoacán, Jorge Osnaya, hace campaña en representación a sus personajes de saga favoritos.

En su página de Facebook, el candidato Jorge Osnaya publicó una fotografía donde, vestido como el joven mago de "Harry Potter" y con un rayo en la frente, llama a sus votantes:

"¡EXPECTO PATRONUM! 🧙‍♂️🪄

Saquemos a los dementores que quieren dañar al Distrito 10 ⚡



#JorgeOsnaya #MoreliaMereceMás #DiputadoFederal" Jorge Osnaya

Perteneciente a la casa de Hufflepuff, de acuerdo a los colores de su vestimenta, el candidato Jorge Osnaya, se representa como una persona justa, leal y trabajadora.

Esto porque según las características de la saga; los hufflepuff son buenas personas y suelen caer bien a todo el mundo.

Además de considerarse pacientes, tolerantes y siempre actuando con honor, sin hacer trampas y respetando las reglas.

Candidato del PVEM también honra a Star Wars

Sin embargo, no es la única saga que le gusta al candidato por el distrito 10 del partido Verde Ecologista, ya que ha publicado otras imágenes.

En honor a la saga de "Star Wars", Jorge Osnaya sale vestido como todo un Jedi con el emblemático sable de luz pintado de verde con la frase "¡Qué la Fuerza Verde los acompañe!"

"¡Qué la Fuerza Verde los acompañe!⚡



#MoreliaMereceMás #JorgeOsnaya #DiputadoFederal #Distrito10 #Morelia #Michoacán" Jorge Osnaya

Pero el fanatismo del candidato no se queda ahí, ya que a finales del mes de abril Jorge Osnaya compartió otra de sus pasiones por los superhéroes.

En este caso fue una representación de su Power Ranger favorito, el verde, en homenaje clásico a una de las series más populares de los años 90.

"Zordon me ha enviado a destruir a los viejos monstruos que amenazan el #Distrito10 👊🏻⚡



Go go power rangers 🎶🎵" Jorge Osnaya