¿Qué le pasó a Yeimi Alondra Aguirre? Una persona fue detenida por el asesinato de la joven, a quien mataron en un yate para luego tirar su cuerpo al mar el pasado 27 de septiembre.

El hecho ha causado indignación en Baja California Sur, pues a casi un mes de haber sido asesinada, aún no se ha recuperado el cuerpo de Yeimi Alondra Aguirre de sólo 21 años de edad.

La madre de la víctima exige que se haga justicia para su hija y que se localice el cuerpo lo más pronto posible, pues de no ser hallado, el culpable no será procesado por el delito de feminicidio.

La madre de la víctima, Deysi López Trinidad, declaró que la Procuraduría General de Justicia (PGJE) le mostró los videos del último recorrido de Yeimi Alondra Aguirre.

“Me enseñaron videos, estuve viendo el recorrido que hizo mi hija saliendo de un bar del centro. acompañada de una persona del sexo masculino la madrugada del 27 de septiembre”, narró.

La madre detalló que en los videos se observa que Yeimi Alondra Aguirre se fue por voluntad propia con un hombre hacia la marina de Cabo San Lucas.

“Se ve que permanecen por unas horas” contó la mujer, y agregó que momentos antes del amanecer, se acerca otra embarcación con “esta persona y el tripulante de la lancha, suben un bulto y se dirigen a altamar”.

Entre lagrimas, la madre de Yeimi Alondra Aguirre contó que en el barco habían manchas de sangre, cuyas pruebas genéticas dieron positivo al compararlas con su sangre.

“En conclusión mi hija fue asesinada en ese bote y después desaparecida, tirándola al mar con una plomada de peso para que no lograra flotar”, comentó con visible tristeza.

“Pido que me ayuden, es un ser humano, no es un animal, no puedo aceptar que mi hija fue asesinada, necesito ver su cuerpo”

Rosalba Ibarra Rojas, representante del Colectivo de Búsquedas de San José del Cabo, explicó que el presunto asesino de Yeimi Alondra Aguirre está vinculado a proceso por el delito de desaparición, pero no así por el de feminicidio.

Expuso que “no hay delito” de feminicidio hasta que no se logre localizar el cuerpo de la joven de 21 años de edad, por lo que se pide ayuda a asociaciones, centros y colectivos que tengan embarcaciones, para que se sumen a una búsqueda por el mar.

“Él (responsable) ya está detenido y vinculado a proceso por desaparición; sin embargo, no se le puede vincular a proceso por feminicidio por que no está el cuerpo. No hay cuerpo y sin un cuerpo no hay delito. Necesitamos justicia para Yeimi. El único delito que se logró comprobar es que junto a su cómplice desaparecieron el cuerpo de Yeimi”

Rosalba Ibarra Rojas