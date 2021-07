BCS: Piden al gobernador solicitar pruebas negativas de Covid-19 para ingresar a Los Cabos

Habitantes de Los Cabos, en Baja California Sur (BCS), pidieron al gobierno del Estado que exija a los turistas pruebas Covid-19 negativas para ingresar al destino turístico.

La petición fue realizada en la plataforma Change.org por una usuaria de nombre Jessica Olsen.

La petición en cuestión está titulada en la plataforma como: “PRUEBAS NEGATIVAS PARA VISITAR BAJA CALIFORNIA SUR”.

En su petición, Olsen reconoció que Cabo San Lucas depende del turismo.

Sin embargo, debido al aumento de contagios por Covid-19 se han presentado fuertes consecuencias en sus habitantes.

La petición en la plataforma señala que en Los Cabos siguen recibiendo a turistas de todo el mundo, pero a costa de la salud de sus familias.

“Baja California Sur necesita de ciudadanos fuertes, protegidos y dispuestos a sacar adelante a nuestro hogar. Si bien, vivimos del turismo, mas claro no nos puede quedar. Pero seguimos recibiendo a brazos abiertos a visitantes del mundo entero, y al precio de la salud de nuestras familias” Petición

La publicación expresa que en Los Cabos cada día se presentan al menos 10 muertes por Covid-19 en todas las edades, incluidos jóvenes.

Solicitar pruebas Covid-19 para turistas podría reducir riesgo: Petición

La petición en Change.org exige al gobierno de BCS que solicite a los turistas pruebas negativas Covid-19 tipo PCR para ingresar a Los Cabos.

Además indica que no es suficiente presentar un comprobante de vacunación, dado que no asegura que la población no se contagie de cualquier variante de Covid-19.

Así como tampoco descarta el ser portadores del virus.

“No es suficiente el comprobante de vacunación, ya que no asegura que no nos vamos a contagiar de cualquiera de las cepas y/o podamos ser portadores y ser riesgos para personas vulnerables de diversos sectores de servicio” Petición

La petición llamó a alzar la voz a las personas que por su trabajo están en contacto con turistas.

Finalmente, pidió al gobernador Carlos Mendoza Davis y al Secretario de Salud del Estado “tomar cartas en el asunto”.

¡Basta de proteger los intereses del Sector Hotelero, es hora de proteger a los Ciudadanos de Baja California Sur!”, agregó la petición.

Hasta el momento, la petición para solicitar pruebas negativas de Covid-19 a turistas ha recibido más de 8 mil 800 firmas.