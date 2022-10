La alcaldesa de Morena en el municipio de Comondú, Baja California Sur, Iliana Talamantes, se dio por vencida en la lucha contra el narco.

Así lo adelantó la alcaldesa de Morena en el municipio de Comondú, Baja California Sur, al señalar que la policía local no puede enfrentarse contra el crimen organizado.

La alcaldesa señaló que si dependencias de las Fuerzas Armadas como el Ejército y la Marina no pueden acabar contra el narco, menos lo hará la policía municipal.

Cuestionada por las acciones que su gobierno realiza en contra del grupos del narco, la alcaldesa de Morena de Comondú, Baja California Sur, dio por vencida la lucha.

Luego de que un grupo de sicarios golpeó y humilló a policías municipales, Iliana Talamantes descartó que se vayan a realizar acciones en contra de grupos del crimen organizado.

En su conferencia matutina de ayer viernes 30 de septiembre, la alcaldesa de Comondú, Baja California Sur, señaló que la policía municipal “no está” para enfrentar al narco.

Al respecto, la alcaldesa de Morena y PT, dijo que las autoridades a su cargo están para “atender otros asunto”, pue señaló que no van a iniciar una “guerra” o una “cacería de brujas”.

Lo anterior debido a que destacó que el narco no ha podido ser frenado por instancias como la policía federal o las Fuerzas Armadas como es el caso del Ejército y la Marina.

En ese sentido, Iliana Talamantes ironizó al señalar que la policía municipal mucho menos tiene la capacidad de hacer frente a los grupos del narco.

“Imagínense, si no puede la policía federal, sino puede la Marina, si no puede el Ejército y no han podido todo este tiempo, ¿van a acabar la policía municipal de Comondú? Por favor”

Iliana Talamantes, alcaldesa de Comondú, Baja California Sur