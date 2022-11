Aseguran que Francisco González Arredondo, ex fiscal de Chihuahua en el gobierno de Javier Corral, no fue detenido como parte del caso César Duarte , ex gobernador del estado.

Así lo indicó el actual fiscal general de Chihuahua, Roberto Javier Duarte, quien destacó que la detención de Francisco González Arredondo no se trata de ningún acto de venganza.

De la misma forma, negó que la detención del ex fiscal anticorrupción de Chihuahua tenga que ver directamente con el caso de César Duarte, sino que afirmó, se trata de un procedimiento de justicia .

Francisco González Arredondo (Especial)

Fiscal de Chihuahua niega que detención de Francisco González Arredondo sea una venganza

De acuerdo con el fiscal del estado, la detención de Francisco González Arredondo se realizó como parte de cualquier otra investigación, por lo que garantizó que se atiende de forma puntual.

En ese sentido, Roberto Javier Duarte negó que el aseguramiento de quien fuera fiscal anticorrupción durante el anterior gobierno de Javier Corral , se trate de un acto de venganza.

Asimismo, tras rechazar que el aseguramiento se haya concretado como parte del caso de César Duarte, afirmó que el caso del exmandatario no corre el riesgo de “caerse”.

Al negar que la detención esté vinculada con el caso de César Duarte, el funcionario estatal explicó que se dio como parte de una investigación de la que dio vista la CNDH.

Por dicha razón, aseveró que se trata de una acción que es parte de su misión de brindar justicia a las personas que fueron víctimas de actos delictivos y presuntos actos de tortura.

“Es una investigación en la que nos da vista la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se trata de una venganza, ni de revanchismo, ni persecución, es dar cumplimiento a lo establecido en la ley; nuestra misión es brindar justicia a quienes fueron víctimas de la comisión de un delito” Roberto Javier Duarte

Francisco González Arredondo fue detenido por presuntos actos de tortura

Cabe destacar que en la audiencia de formulación de imputación contra Francisco González Arredondo, se relataron los actos delictivos en los que habría incurrido el exfuncionario.

En el primero, se narró el caso de una persona detenida que sufrió problemas de salud y experimentó pensamientos suicidas, debido a la presión del exfiscal anticorrupción de Chihuahua.

En otro caso, se relató la denuncia de una segunda víctima que acusó tortura de la que afirmó, era de conocimiento no solo de Francisco González Arredondo, sino de Javier Corral.

Un tercer caso da cuenta de la presión psicológica basada en amenazas personales y familiares, así como malos tratos que sufrió otra persona durante su detención.

“Me decían que dijera la verdad que ellos querían, que yo era enemigo del estado… Y que era el estado contra mí y mi familia: Me seguían, me doblé, lloré, no me dieron ni agua y eran declaraciones largas”

CNDH documentó denuncias por presunta tortura del ex fiscal de Chihuahua

La Fiscalía General de Chihuahua recibió en diciembre de 2021 una denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre actos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Ante ello, el gobierno de Chihuahua conformó un equipo multidisciplinario que investigó los casos en representación de cinco víctimas, realizando entrevistas, estudios y análisis.

Como parte de los resultados, se determinó que el ex fiscal de Chihuahua Francisco González Arredondo, fue uno de los principales operadores de los hechos, por lo cual fue detenido.