El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, cree que le echaron rechifla por guapo.

Alejandro Navarro manifestó en sus redes sociales que recibió muchos chiflidos, seguramente porque se veía “bien guapísimo”.

Sin embargo, esto lo dijo en tono irónico, pues después agregó que la rechifla que recibió pudo ser porque se atrasó el desfile que encabezó en Guanajuato.

“A como me chiflaron hoy, no sé si porque me veía bien guapísimo, o porque se retrasó el desfile”.

Alejandro Navarro