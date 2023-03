Todo indica que Zachary Levi quiere olvidar rápido su paso por DC y el fracaso de ¡Shazam! La Furia de los Dioses, pues pidió trabajo en The Last of Us.

Así es, no fue una referencia sutil o un deseo al aire; Zachary Levi literalmente le pidió a Neil Druckmann, creador de The Last of Us, a través de su cuenta de Twitter.

El actor mencionó que amó la serie de HBO y que quiere estar en la segunda temporada, mencionando a Neil Druckmann y con un par de emojis como si estuviera rogando.

A mencionar que hasta el momento no ha habido alguna respuesta por parte de la gente de HBO o PlayStation.

¡Absolutamente amo “The Last of Us”! Me encanta desde que jugué el primer juego. Entonces la secuela fue, me atrevo a decir, ¡aún mejor! ¡Me encantaría estar en la serie! Qué dices tu, @Neil_Druckmann?? Zachary Levi en Twitter

Zachary Levi pide trabajo a The Last of Us (Especial)

Zachary Levi quiere estar en The Last of Us porque ya no tiene trabajo

Si bien el mensaje de Zachary Levi sobre The Last of Us se nota bastante desesperado, se debe en parte a que el actor no tiene trabajo tras ¡Shazam! La Furia de los Dioses.

Aunque había la posibilidad de que Zachary Levi siguiera en DC (los post-créditos de ¡Shazam! La Furia de los Dioses indican esto), el fracaso habría enterrado esa posibilidad.

Es poco probable que sea llamado de regreso por James Gunn, y actualmente no tiene ningún proyecto en puerta, sea en cine o en televisión.

Además que la mala promoción de la película podría cerrarle varias puertas, por lo menos en el futuro inmediato. De ahí su petición a Neil Druckmann y The Last of Us.

¡Shazam! La Furia de los Dioses (Warner Bros. Discovery)

Zachary Levi mandó su mensaje de The Last of Us tras conocer la taquilla de ¡Shazam! La Furia de los Dioses

Que se diga que Zachary Levi anda buscando trabajo no es gratuito, el mensaje a Neil Druckmann de The Last of Us lo mandó el 20 de marzo, tras el estreno de ¡Shazam! La Furia de los Dioses.

Para ese momento ya todo el mundo sabía que la película de Zachary Levi era un fracaso en taquilla, recaudando menos de lo que hiciera la primera Shazam.

El actor de manera implícita aceptó que su proyecto ya no va para ninguna parte, y que estaría fuera oficialmente de universo DC de James Gunn.

A mencionar que esto es inédito en una producción de este tipo, pues nunca antes un actor se había desligado tan rápido de una película que recién se había estrenado.