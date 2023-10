¿Daniel Bisogno está hospitalizado y grave? En Ventaneando ni se acuerdan del conductor pese a que se volvieron a encender las alarmas por su estado de salud.

A cinco meses de que Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia, su nombre vuelve a estar en medio de la polémica luego de que se reveló que su salud se había mermado.

Daniel Bisogno ha alarmado a sus seguidores luego de que se ha ausentado varios días a Ventaneando y de la obra de teatro ‘Lagunilla mi barrio’.

En medio de las especulaciones por su ausencia, se dio a conocer que Daniel Bisogno había sido hospitalizado el lunes 16 de octubre y se encontraría grave.

Sin embargo, los conductores de Ventaneando se olvidan de Daniel Bisogno -de 50 años de edad- y ni hacen referencia al estado de salud de su compañero.

Y es que durante el programa Chisme No Like del lunes 16 de octubre, se dio a conocer que Daniel Bisogno se encontraba grave por lo que había sido hospitalizado.

Y es que Daniel Bisogno tampoco se ha pronunciado en sus redes sociales, por lo que se espera que en los próximos días los conductores de Ventaneando aclaren qué pasa con el presentador.

Así como por qué se ha ausentado tantos días.

“Acaban de ingresar al hospital a Daniel Bisogno. Daniel Bisogno no va a estar en Ventaneando ahora que arranca el programa en un rato”

En su intervención, Javier Ceriani puntualizó que Daniel Bisogno se encontraba grave porque no había seguido las indicaciones médicas y seguía con todos los excesos.

“Fue internado de emergencia, grave por no haberse cuidado de los excesos que le habían pedido que no tome, que no trasnoche, que se cuide, pero lo hemos visto nosotros en paparazzi en bares con sus noviecitos”

Javier Ceriani