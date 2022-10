Este 11 de octubre Google lanzó un Doodle dedicado a Tito Puente; considerado el exponente de música latina más grande, muchos lo conocimos gracias a Los Simpson y su canción del Señor Burns.

Tito Puente apareció en los dos capítulos especiales de “¿Quién Mató al Señor Burns?”, los cuales forman parte de las temporadas 6 y 7 de Los Simpson.

Tito Puente es traído por Lisa Simpson como nuevo maestro de música para la primaria de Springfield, luego que esta obtuviera recursos ilimitados por encontrar petroleo en su terreno.

Sin embargo, el Señor Burns roba ese petroleo, lo que provoca que Skinner recorte el presupuesto y Tito Puente pierda su trabajo; como venganza, el músico le compone una canción.

La canción de Tito Puente para el Señor Burns aparece en el segundo capítulo de “¿Quién Mató al Señor Burns?”, transmitido el 17 de septiembre de 1995, como el inicio de la Temporada 7.

Aunque en el capítulo no se dice el nombre de la canción, Fox daría a conocer posteriormente que esta se llama simplemente “Señor Burns”.

Aparece cuando el Jefe Gorgori interroga a Tito Puente como uno de los sospechosos del ataque al Señor Burns.

Aquí te dejamos la letra de “Señor Burns” de Tito Puente, en inglés y en español.

LETRA DE SEÑOR BURNS EN INGLÉS

Wounds won’t last long, but an insulting song

Burns will always carry with him,

So i’ll settle my score on the salsa floor,

With this vengeful latin rhythm.

Bu-urns!

Con un corrazon de perro.

Señor bu-urns!

El diablo con dinero.

It may not surprise you,

but all of us despise you,

Please die,

And fry,

In hell,

You rotten,

Rich old wretch,

Adios viejo!