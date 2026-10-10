The Paper fue una sorpresa en HBO Max, siendo un gran éxito en su estreno. Ahora, con la llegada de la segunda temporada, tuvimos acceso a una entrevista con Tim Key.

El actor interpreta al personaje de Ken en The Paper, por lo que nos habló un poco de este en la segunda temporada, así como de la serie en general.

Tim Key destaca la evolución de Ken como personaje en The Paper

De acuerdo con Tim Key, los eventos macro alrededor de la segunda temporada de The Paper no afectan a Ken, siendo este más un personaje de pequeñas interacciones cotidianas y tensiones individuales.

El actor considera que Ken no busca el éxito global en sí, más bien está interesado en probar su punto con los integrantes de la oficina de The Paper.

“No creo que cambie demasiado. Creo que Ken está en su propio pequeño mundo. El éxito está bien, pero Ken está más interesado en pequeñas victorias en confrontaciones individuales con la gente. Creo que ese es su sustento. Le gusta ganar las pequeñas batallas. El hecho de que ahora tengan éxito es, creo, bastante irrelevante para Ken.” Tim Key, actor de The Paper

Tim Key en The Paper (HBO Max)

Esta actitud indiferente hacia las metas del grupo se traduce en una convivencia distante y compleja con sus compañeros, en palabras del actor.

Tim Key confiesa que su interés al encarnar al personaje radica en explorar esa incomodidad escénica, llegando a invadir el espacio personal de los demás actores en el rodaje para dificultar la interacción.

Si bien esto puede parecer algo “agresivo”, señala que todo forma parte del show, pues en la vida real no es una característica agradable.

“No creo que conozca tan bien a Ken. Lo que me gusta es ser ligeramente perturbador en escenas individuales e intentar hacerle las cosas difíciles a la persona con la que estoy. A veces me encuentro demasiado cerca de la gente o marginalmente en su espacio personal. Disfruto eso. Lo que me gusta de interpretar a Ken es perturbar ligeramente las cosas y dificultarle la vida a los demás. No creo que sea un gran rasgo de carácter para alguien en la vida real, pero en este espectáculo, eso es lo que sucede. Tengo una especie de ‘schadenfreude’ cuando las cosas les salen mal a los demás.“ Tim Key, actor de The Paper

La confesión de Tim Key: siente mayor confianza en la segunda temporada de The Paper

Más allá de su personaje, Tim Key habló sobre el crecimiento de la producción en la segunda temporada de The Paper de HBO Max, principalmente en cuestión de cómo se arma el relato.

Al comparar la segunda temporada de The Paper con los primeros episodios, Tim Key destaca cómo la experiencia previa les permitió perfeccionar la narrativa.

De este modo, quienes disfrutaron del inicio de la historia encontrarán una propuesta que ha refinado su tono, por lo que no se siente estancada como otros shows recientes.

Esta madurez alcanzada por los guionistas garantiza que esta segunda temporada ofrezca un ritmo más ágil, firme y seguro de sí mismo.

“Si disfrutaste de la primera temporada, creo que espectáculos como este generalmente mejoran a medida que avanzan. Cuando estás empezando, tratas de averiguar quiénes son los personajes y cuáles son las relaciones. Para la segunda temporada, la sala de guionistas tiene más experiencia y probablemente sabe aún mejor lo que está haciendo. Imagino que la audiencia puede esperar algo escrito de manera más ajustada y con mayor confianza.“ Tim Key, actor de The Paper