Tiendas de ‘Stranger Things’ llegan a Nueva York y Los Ángeles. Sin duda, esta serie original de Netflix ha captado la atención de todo el mundo, incluso ha ganado varios premios desde su lanzamiento en 2016.

Recientemente la marca ‘Stranger Things’ decidió abrir un par de tiendas temáticas ubicadas en las más grandes ciudades de Estados Unidos : Nueva York y Los Ángeles, convirtiéndose, además, en un espacio turístico.

A continuación te contamos todo sobre las tiendas de ‘Stranger Things’; seguramente querrás ir a visitarlas pronto.

Tiendas de ‘Stranger Things’ (@stranger.things.store - Instagram)

‘Stranger Things’: Todos los detalles de las tiendas ubicadas en Nueva York y Los Ángeles

A través de Instagram, ‘Stranger Things’ dio a conocer hace un mes que prepararían una nueva etapa de la marca: tiendas oficiales .

En los primeros días de noviembre de 2021, se lanzaron las primeras imágenes de las tiendas de ‘Stranger Things’, las cuales sorprendieron a todos los fans de la exitosa serie, pues mantienen el estilo ochentero de Hawkins.

Las tiendas de ‘Stranger Things’ recrean la atmósfera y escenografía de la serie. En ellas destacan los colores neón, sobre todo el rojo. Además se instalaron varias piezas icónicas como demogorgones, juegos arcade y bicicletas.

Tiendas de ‘Stranger Things’ (@stranger.things.store - Instagram)

Pero eso no es todo, en las tiendas de ‘Stranger Things’ encontrarás un escenario clave: la famosa sala de Joyce Byers y es ¡idéntica a la original!

En las tiendas oficiales de ‘Stranger Things’ podrás encontrar un sin fin de mercancía coleccionable como: peluches, tazas, vasos, gorras, figuras exclusivas, libros, playeras, chaquetas, comida y mucho más.

Tiendas de ‘Stranger Things’ (@stranger.things.store - Instagram)

‘Stranger Things’: Ubicación y horario de las tiendas ubicadas en Nueva York y Los Ángeles

Hasta el momento, la marca ‘Stranger Things’ ha puesto a disposición del público unicamente dos tiendas y estas se encuentran en Estados Unidos, específicamente en Nueva York y Los Ángeles.

La tienda de ‘Stranger Things’ Nueva York se ubica en: 200 W 42nd St NW corner of 42nd St. &, 7th Ave, Nueva York, NY 10036, Estados Unidos.

Tiendas de ‘Stranger Things’ NY (@stranger.things.store - Instagram)

Mientras que la tienda de ‘Stranger Things’ Los Ángeles se encuentra en: The Americana at Brand, 889 Americana Way, Glendale, CA 91210, Estados Unidos.

Tiendas de ‘Stranger Things’. LA (@stranger.things.store - Instagram)

Ambas tiendas de ‘Stranger Things’ abren de lunes a domingo de 10:00 AM a 10:00 PM.

Es importante mencionar que si deseas visitar las tiendas de ‘Stranger Things’ deberás agendar cita a través del sitio oficial, de lo contrario no se permitirá el acceso. Lo anterior debido a la alta demanda de los fans.