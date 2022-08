A casi dos semanas del estreno de The Sandman en Netflix, la serie inspirada en los cómics homónimos de Neil Gaiman lidera 93 países como la serie más vista de la plataforma.

Ante la crisis que Netflix sufre por la pérdida de usuarios, todo apunta a que el nuevo contenido de la plataforma podría salvarlo; tal es el caso de The Sandman.

The Sandman, protagonizada por Tom Sturridge de 36 años de edad, se ha convertido en la serie número uno de Netflix en 93 países.

The Sandman logra 127.5 millones de horas vistas en Netflix

A dos semanas de su estreno, The Sandman ha liderado el contenido de la plataforma de Netflix, al estar en el número uno en 93 países.

De acuerdo a Variety, The Sandman se mantiene como el contenido más visto de Netflix con 127.5 millones de horas vistas mientras que, la tercera temporada de Yo Nunca Nunca ocupa el segundo lugar.

La semana pasada, The Sandman tan solo juntaba 69.5 millones de horas vistas , es decir que casi ha duplicado sus números para mantenerse como la serie número uno en 93 países.

The Sandman es la serie número uno en México

Los números de Netflix han revelado que, The Sandman es la serie número uno en 93 países, lo cual pronostica una buena racha para Netflix.

De acuerdo a las cifras, entre los 93 países que The Sandman se ha posicionado como la serie número uno de su top 10, se encuentra México.

Cabe mencionar que The Sandman, además de liderar 93 países como la mejor serie de Netflix para las dos semanas que lleva en la plataforma.

Le sigue la tercera temporada de Yo Nunca Nunca la cual se mantiene en el top 10 en 81 países y la temporada 3 de Locke & Key en 72 países.

La cuarta temporada de Stranger Things sigue manteniéndose en el top 10 en 65 países; Manifest temporada 1 en 56; Manifest temporada 2 en 49 y la tercera temporada en 47.

Por su parte, Keep Breathing se mantiene en el top 10 en 40 países; Virgin River en 33 y I Just Killed My Dad en 17 países en total.

