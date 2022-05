Tras el estreno de la serie de ‘Obi-Wan Kenobi’ y la introducción del nuevo personaje de ‘ Reva ’, interpretado por Moses Ingram, la actriz ha denunciado ataques racistas, por lo que Star Wars ha salido en su defensa.

La salida de la serie de ‘Obi-Wan Kenobi’ ha emocionado a los fans de Star Wars al traer una nueva historia de uno de los personajes más importantes de la saga.

Sin embargo, la presencia de nuevos personajes como Los Inquisidores, de los cuales forma parte Reva, quien le da vida la actriz Moses Ingram, no ha tenido el recibimiento que se esperaba.

Y es que de acuerdo a la actriz, ha recibido muchos ataques racistas en sus redes sociales desde el estreno de ‘Obi-Wan Kenobi’ y al formar ahora parte de la familia de Star Wars.

“Para resumir, hay cientos de esos mensajes, cientos. y también veo a aquellos de ustedes que me defienden y eso realmente significa mucho para mí, porque no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Gracias a las personas que me aparecen en los comentarios, en los lugares que no me voy a poner. Para el resto de ustedes, son unos raritos.”

Moses Ingram