Star+ dio a conocer el contenido que tendrá el día de su lanzamiento en México, el 31 de agosto, el cual incluye todas las temporadas de ‘Los Simpson’.

Así es, desde el día 1 los fans de ‘Los Simpson’ podrán ver los casi 700 episodios en Star+, hasta la reciente Temporada 32 con el regreso de las voces originales.

Pero no será lo único de Matt Groening, también se tendrá a ‘Futurama’, otro clásico de la animación que es muy querido por el público.

La ausencia de ‘Los Simpson’ en Disney+ fue muy criticada por los fans; por ello la compañía planea reivindicarse con la llegada su inclusión en Star+.

Junto con ‘Los Simpson’, Star+ tendrá las siguientes animaciones para adultos:

El día de lanzamiento estarán: ‘Family Guy’, ‘American Dad’, ‘The Cleveland Show’, ‘Bob’s Burgers’, ‘Duncanville’ y la exclusiva ‘Solar Opposites’.

En octubre llegará: ‘Crossing Swords’ y ‘The Great North’.

En noviembre: ‘Marvel’s M.O.D.O.K.’.

En 2022: ‘Marvel’s Hit Monkey’ y ‘Little Demon’.

Star+ también tendrá todo el catálogo de series y películas de 20th Century Studios

Como es de esperarse, además de animaciones como ‘Los Simpson’; Star+ contará con producciones históricas y originales de 20th Century Studios.

El primer estreno que tendrá Star+ el 31 de agosto será ‘Only Murders in the Building’ con Steve Martin y Selena Gomez.

Así como el drama biográfico ‘Pam & Tommy’ con Lily James y Sebastian Stan. También se anunció ‘Y: The Last Man’; pero esta no tiene fecha de estreno.

Sin olvidar la nueva versión de ‘Los Años Maravillosos’, de la cual tampoco se tiene una fecha de estreno.

De igual manera Star+ anunció que tendrá el estreno en exclusiva para televisión y streaming de ‘Nomadland’, película ganadora del Oscar en este 2021.

Aquí te dejamos el catálogo de series y películas live-action de Star+ en su lanzamiento:

‘Dopesick’

‘Immigrant’

‘American Horror Stories’

‘Reservation Dogs’

‘Welcome to Wrexham’

‘The Choe Show’

‘Dear Mama’

‘Pistol’

‘The Big Leap’

‘Maggie’

‘Queens’

‘Our Kind of People’

‘The Wonder Years’

‘Love, Victor’

‘Big Sky’

‘A Teacher’

‘This is Us’

‘The Walking Dead’

‘Grey’s Anatomy’

‘Deadpool’

‘Logan’

‘Bohemian Rhapsody’

Star+ dará acceso a ESPN

Por último se confirmó que Star+ dará acceso vía streaming al canal deportivo ESPN, donde se podrán ver eventos en vivo.

ESPN y Star+ tendrán toda la temporada de la NFL, la MLS, la Serie A, la NBA, torneos de Grand Slam y competencias como la ATP y WTA.

También contarán con la MLB y la Liga Mexicana de Beisbol, golf del PGA Tour y The Masters, el Tour de France, y MotoGP.

Sin olvidar sus contenidos regionales como SportsCenter y Fútbol Picante; así como los documentales ESPN 30x30 y exclusivas que se darán a conocer.