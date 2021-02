Disney desaparece a Fox Channel; está por llegar Star Channel

Star Channel continuará trasmitiendo títulos de éxito como Los Simpson, The Walking Dead, 9-1-1, y SWAT

Este próximo 22 de febrero , Disney desaparecerá de forma definitiva a Fox Channel. Esta decisión tiene como objetivo darle un nuevo giro a la marca, renovando su imagen, y expandiendo su contenido en Latinoamérica. Por esta razón, llegará Star Channel.

“Para nosotros, Star es la evolución de Fox, y al serlo, va a ser mucho más grande de lo que ya era, con más contenido, más producciones originales, más estrenos y de la más alta calidad, como caracteriza a The Walt Disney Company.” Gonzalo Fiure

En 2019, The Walt Disney Company hizo uno de los “mayores pactos de la historia de Hollywood” -según expertos- comprando 21th Century Fox, incluyendo estudios de televisión y cine, canales por cable, y plataformas streaming de la marca.

Star Channel conservará los éxitos de Fox Channel

Si bien, la desaparición de Fox Channel y la llegada de Star Channel trae consigo una renovada imagen empresarial, Disney se comprometió a “mantener el mismo contenido del canal a todo el público de América Latina”.

Además, el público no tendrá que hacer ningún cambio en la programación, ya que la empresa se encargará de hacer el cambio -casi imperceptible- al consumidor, así lo explico Gonzalo Fiure, Vicepresidente Senior de Entretenimiento General, DMED Latin America.

“Los canales de entretenimiento Fox van a pasar a llamarse Star, pero van a seguir ofreciendo el mejor contenido que tenemos hoy […].

El consumidor no va a tener que hacer nada, están con la misma programación, el mismo esquema, en el mismo lugar que están hoy en cada uno de los operadores de cable.” Gonzalo Fiure

En consecuencia, el consumidor podrá seguir disfrutando de títulos como Los Simpson , The Walking Dead, 9-1-1, y SWAT, a través del nuevo Star Channel.

Star Premium, Star Life, y Star+, liderarán el mercado de streaming

Las plataformas de streaming de Fox Channel, también se convertirán en Star. Así, Fox Premium, ahora será Star Premium , y ofrecerá las serie exclusivas de la marca como This Is Us y Outlander.

La nueva Star Life , por su parte, tendrá contenidos como The Resident, La Ley y el Orden, y New Amsterdam.

Estos son los nuevos nombres que tendrán los canales Fox:

FOX Premium Movies será STAR Hits

FOX Premium Series será será STAR Series

FOX Premium Action será STAR Action

FOX Premium Comedy será STAR Comedy

FOX Premium Family será STAR Fun

FOX Premium Cinema será STAR Cinema

FOX Premium Classics será STAR Classics

Star+, la nueva plataforma de streaming

Por si esto fuera poco, The Walt Disney Company también está en planes de lanzar una nueva plataforma de streaming , muy parecida a Disney+ Latinoamérica, pero con contenidos de entretenimiento general y de deporte.

“Son dos públicos diferentes, Disney es muy claro en su oferta familiar y hay mucho contenido que creemos que no podría estar en América Latina bajo la marca Disney+, y por eso, para nosotros, ha sido muy importante poder separar las dos ofertas, una para público infantil familiar y otra para público adulto.” Gonzalo Fiure

El lanzamiento de Star+ está planeado para el próximo mes de junio .