Star Plus: ¿Cómo obtener el ‘pase libre’ durante 3 días en México?

Del 10 al 12 de diciembre , la plataforma de streaming Star Plus ofrecerá gratis su catálogo para los amantes de las series y películas.

Para conseguir esta promoción, lo único que debes hacer es:

Dirigirte a la página web de Star Plus Darle clic a la pestaña que dice “Prueba Star+ Gratis Ahora” Llenar un formulario de registro con tu correo electrónico Aceptar acuerdo de suscripción a Star Plus Escribir una contraseña Seleccionar un forma de pago

Star Plus Pase Libre (Star Plus )

Mucha atención aquí. La forma de pago se requiere porque después de los tres días de pase libre, si no cancelas, Star Plus te cobrará el costo de su mensualidad.

Recuerda que la mensualidad de Star Plus en México vale 199 pesos .

Otro aspecto a considerar es que la oferta de Star Plus no aplica para suscriptores con cuenta activa, ni para el llamado Combo Plus donde se incluye Disney +.

Star Plus, formulario de registro (Star Plus)

¿Qué contenidos puedo ver en Star Plus?

Si ya contrataste la promoción de Star Plus puedes ver películas como Deadpool.

De igual manera, tendrás la oportunidad de maratonerar, nuevamente, Los Simpson y sus hilarantes aventuras en Springfield.

Para los seguidores del drama y las series, Star Plus tiene This is Us, un espectacular show familiar que nos habla del amor y la vida intergeneracional.

Ahora bien, si eres un amante de los deportes, con el Pase Libre de Star Plus podrás ver eventos de ESPN completamente en vivo.

Qué vas a ver este fin de semana? pic.twitter.com/lQhw9j9sJf — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) December 10, 2021

Ligas de futbol europeo, argentino y de Estados Unidos también te esperan en Star Plus. Aunado a esto, la NBA y la NFL también se podrán sintonizar.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Star Plus permite que las personas tengan acceso a sus contenidos.

Ya anteriormente habían realizado dinámicas para publicitar su programación.

Star Plus Pase Libre (Star Plus)

La intención de este “Pase Libre” de Star Plus es conseguir más suscriptores que disfruten sus show de televisión y largometrajes.

Esto por que en la competencia de las empresas de streaming, Star Plus se encuentra por debajo de Netflix y HBO Max, quienes dominan el mercado del entretenimiento digital.