Shogun es la serie sensación de estos primeros meses de 2024, siendo una sorpresa para todo el mundo, pues no se esperaría esto de un contenido de Disney+.

Principalmente porque Shogun es bastante compleja , cuenta con escenas sangrientas y desnudos frontales; algo ajeno a otras producciones de Disney+.

Esto le ha otorgado muy buenos comentarios, tanto de la prensa, como del público que ha visto los primeros tres capítulos de la serie.

Señalando que es una obra que vale mucho la pena, tanto por su historia como por las actuaciones y nivel de producción.

Son pocas las críticas negativas a Shogun de Disney+, sean de prensa o del público, lo cual muestra el gran trabajo realizado.

Las críticas a Shogun de Disney+ mencionan que el show es fantástico y se nota la inversión hecha por parte del estudio.

También aplauden a actores y actrices, señalando que el elenco es perfecto en todos los sentidos, representando muy bien sus papeles inspirados en figuras históricas.

Asimismo consideran relevante que se haya optado por hacer una representación menos romántica y más fiel de Japón feudal, principalmente de uno de sus pasajes más importantes.

Dejando de lado las malas interpretaciones occidentales, para traernos algo con una mejor investigación en general.

Aquí te dejamos algunos de los comentarios de la gente alrededor de Shogun:

En particular, el reparto es perfecto: Toranaga, Yabu y Blackthorne cobran vida de forma más realista al igual que los demás personajes.

Siento que valdrá la pena mencionar esta serie al mismo tiempo que otros grandes dramas históricos (y míticos) como Vikings, the Last Kingdom, GOT y otros.

Usuario de Google