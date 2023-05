¿Eres fan de Shameless? Te decimos dónde ver las 11 temporadas completas desde México.

Inspirado en sus propias vivencias al pertenecer a una familia disfuncional, el guionista británico Paul Abott escribiría y estrenaría en 2004, Shameless.

Serie televisiva de 139 capítulos a la que el propio Abott haría un remake estadounidense en 2011 -aún más entrañable- protagonizado por William H. Macy y Emmy Rossum.

Durante más de una década, Shameless se convirtió en la producción favorita del público que se encariñó con sus personajes.

Por lo que quienes vieron Shameless, ahora recurren a la nostalgia y se preguntan dónde ver desde México las aventuras y desventuras de esa curiosa familia disfuncional.

Shameless, serie de televisión (Warner Bros.)

Una plataforma tiene en su catálogo las 11 temporadas completas de Shameless

Actualmente, las 11 temporadas completas de Shameless pueden disfrutarse en nuestro país, solo a través de la plataforma de streaming, HBO Max.

En promedio, cada capítulo de Shameless tiene una duración de entre 50 y 55 minutos; por temporada esta serie de televisión cuenta con 12 capítulos; en total son 134.

Para fans de corazón, ver Shameless es una gran opción porque se trata de una excelente historia con grandes actuaciones y nominaciones a los:

Globos de Oro

Premios Emmy

Satellite Awards

Dichas nominaciones para Shameless fueron realizadas principalmente por las actuaciones de William H. Macy, además de Joan Cusak.

Así que si tú no has visto Shameless, no pierdas la oportunidad de abrir tu app de HBO Max para conocer esta fábula que te hará maratonear.

Shameless, serie de televisión (Warner Bros.)

¿De qué trata Shameless, la serie de televisión que pude verse en HBO Max?

En Shameless conocemos el día a día de la familia Gallagher, encabezada por Frank, un padre bastante irresponsable, que no da una y que tiene problemas de alcoholismo.

Junto a sus 6 inteligentes e independientes hijos, la serie Shameless nos muestra cómo la hija mayor, Fiona, toma las riendas del hogar para sacar adelante a toda su familia.

La crítica especializada ha celebrado el remake de Shameless por gran adaptación, ya que no invita a viajar en el contexto de la clase trabajadora en la ciudad de Chicago.