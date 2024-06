El segundo capítulo de la serie de Amazon Prime, “¿Quién lo mató?”, revela cómo habría sido el arresto de Mario Bezares tras el asesinato de Paco Stanley.

De acuerdo con la producción, la detención ocurre cuando su esposa, Brenda Yamilé Jiménez, le advierte que consiga un abogado, pues teme por su seguridad.

No obstante, Mario Bezares parece no creer que será arrestado, pues las autoridades no podrán comprobar algo que nunca sucedió.

Mario Bezares (Agencia México)

Acto seguido, la policía llegan inesperadamente a su casa , lo arrestan y lo conducen hasta un hotel, donde es mantenido bajo arraigo debido a sospechas sobre su participación en el asesinato de Paco Stanley.

Pero, ¿es esto verdad? Aunque “¿Quién lo mató?” intenta mantenerse lo más fiel posible a los hechos, sí realiza algunos cambios respecto a lo ocurrido con Stanley y Mario Bezares ese 7 de junio de 1999 .

La realidad del arresto de Mario Bezares

En la vida real, Mario Bezares ya se encontraba en arraigo domiciliario cuando lo detuvieron, a sabiendas de que podría ir pronto a la cárcel.

En la serie documental “ El show, crónica de un asesinato ”, emitido por Vix, se explica que la policía rodeó su hogar y los medios de comunicación se hicieron presentes, listos para la detención.

Paco Stanley insinúa que hijo de Mario Bezares es suyo y no de Mario Bezares (YouTube | Captura de video)

Brenda Bezares confirmó además que los abogados le advirtieron una noche antes sobre lo que sucedería:

“En la noche, llegan todos los abogados y dicen, disfruta la última noche con tu familia, no quiero que vean a nadie, corran a todo mundo y quédense los cuatro porque es la última noche que vas a pasar aquí. Me dijo ‘ Yo te aconsejo que descanses, que duermas bien porque mañana van a venir por ti , vas para la cárcel’”, contó.

Por lo tanto, a diferencia de lo que muestra la serie de Amazon Prime, Mario Bezares sí estaba preparado para su arresto, sin sorpresas.