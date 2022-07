Te platicamos quién fue Hunter Moore, el “hombre más odiado de Internet” que ahora tiene su cuenta de TikTok.

Hunter Moore es un criminal que nació el 9 de marzo de 1986 en Woodland, California, Estados Unidos. Actualmente, tiene 36 años de edad.

Netflix subió un documental exponiendo el caso de Hunter Moore y los terribles actos que hizo afectando la vida privada de cientos de personas.

¿Por qué Hunter Moore es el “hombre más odiado de Internet”?

La vida de Hunter Moore, el “hombre más odiado de Internet” cobró notoriedad en el 2010 cuando creó la página web ‘IsAnyoneUp’.

La cual estaba pensada, en un inicio, como un sitio para clubs nocturnos y discotecas de moda.

Sin embargo, Hunter Moore posteó la foto de una chica desnuda con la que salía en ese sitio y comenzó a tener muchas visitas.

HUNTER MOORE, EL "HOMBRE MÁS ODIADO DE INTERNET" (@_iamhuntermoore / Twitter)

Esto dio pie a que Hunter Moore comenzara a subir imágenes de personas desnudas sin su consentimiento. Dichas fotos eran enviadas por las exparejas de las víctimas.

HUNTER MOORE, EL "HOMBRE MÁS ODIADO DE INTERNET" (@_iamhuntermoore / Twitter)

En la página web ‘IsAnyoneUp’, Hunter Moore, además de las imágenes privadas, publicaba:

Nombre completo del ex

Profesión

Perfil en redes sociales

Ciudad de residencia

De acuerdo con ‘Rolling Stone’, todo esos datos publicados provocaban que las fotos aparecieran fácilmente en Google y que familiares pudieran encontrarlas.

HUNTER MOORE, EL "HOMBRE MÁS ODIADO DE INTERNET" (@_iamhuntermoore / Twitter)

Por si fuera poco, Hunter Moore también hackeo los ordenadores de la gente y comenzó a publicar las fotos privadas que encontraban en los archivos de las personas.

El sitio web de Hunter Moore operó durante 16 meses con 350.000 usuarios diarios , y le dio ganancias de casi 30.000 dólares mensuales (611, 035 pesos mexicanos) a su dueño.

Hunter Moore, el "hombre más odiado de Internet" (@iamhuntermoore / Instagram)

Durante ese tiempo Hunter Moore arruinó la vida de muchas mujeres que vieron fotos privadas publicadas online sin su consentimiento.

Sería hasta el 2015, tras una larga investigación, que Hunter Moore se declararía culpable por robo de identidad y fue condenado a 2 años con seis meses en la cárcel.

Tras salir libre en 2017, Hunter Moore lanzó la canción ‘Make The Internet Great Again’ y en 2018 publicó un libro llamado ‘Is Anyone Up?’.

Hunter Moore, el "hombre más odiado de Internet" (@iamhuntermoore / Instagram)

Hunter Moore, el “hombre más odiado de Internet”, ahora tiene cuenta de TikTok

Hunter Moore, el “hombre más odiado de Internet” tiene cuentas de redes sociales, incluida una de TikTok (@huntermoor) que opera desde hace unos días.

En la plataforma de videos cortos, Moore apenas tiene unos 67 seguidores y 5 publicaciones donde muestra su identidad.

Pocos números también registra en Twitter (@_iamhuntermoore) con menos de 8mil 385 fans.

En Instagram, Hunter Moore (@i_huntermoore) cuenta con 2 mil 569 seguidores, pero su cuenta es privada pues quien ya conoce su historia repudia lo que este hombre comparte.

Le recuerdan su pasado como explotador de mujeres y lo que hizo vulnerando su vida privada sin consentimiento.

HUNTER MOORE, EL "HOMBRE MÁS ODIADO DE INTERNET" (@_iamhuntermoore / Twitter)

Con información de SQUIRE y Rolling Stone.