Nava Mau, actriz trans mexicana más aplaudida en Netflix por la serie “Bebé Reno” de reciente estreno en la plataforma.

Debido a la popularidad que ha tenido esta serie sus personajes han comenzado a tomar relevancia tanto como el de “Teri” que es interpretado por Nava Mau.

En la serie y en el mundo Nava Mau ha puesto el foco en su historia transgénero, así como en la industria del cine en Hollywood, pero ¿quién es Nava Mau?, aquí te contamos más detalles sobre su vida.

¿Quién es Nava Mau, actriz trans mexicana que la está rompiendo en Hollywood y Netflix?

Nava Mau es una actriz trans mexicana, pero también guionista, directora y productora que la está rompiendo en Hollywood y Netflix.

Pero también a la par de todas sus labores ha hecho su carrera como activista trans y con la comunidad LGBT, así como de inmigrantes y sobrevivientes de violencia.

¿Cuántos años tiene Nava Mau, actriz trans mexicana, la más aplaudida en Netflix?

Nava Mau nació un 14 de mayo de 1992 en la Ciudad de México (CDMX) pero creció en Estados Unidos en las regiones de San Antonio, Oakland y California y tiene 31 años de edad.

Es de padres que se dedican a la consejería de parte de su madre y su padre como contador, hecho que se ha visto reflejado en su carrera.

¿Cuál es el signo zodiacal Nava Mau, actriz trans mexicana, la más aplaudida en Netflix?

Los nacidos en mayo, como el caso de Nava Mau son de signo zodiacal de Tauro, y actualmente tiene 31 años, pero pronto cumplirá los 32 años.

¿Qué estudios tiene Nava Mau, actriz trans mexicana, la más aplaudida en Netflix?

Nava Mau, hizo una licenciatura en Lingüística y Ciencias Cognitivas en el Pomona College de Claremont.

Además de que un tiempo estudió en París, Francia y se dedicó a la investigación en Guadalajara, aún permanece cercana a las universidades porque recientemente fue invitada a la Universidad de Colorado a una plática con estudiantes.

¿Quién es la pareja de Nava Mau, actriz trans mexicana, la más aplaudida en Netflix?

Poco se sabe de la vida personal de Nava Mau pero por el momento está muy dedicada a sus proyectos en el área audiovisual y del cine.

¿Cuál es la trayectoria profesional de Nava Mau, actriz trans mexicana, la más aplaudida en Netflix?

Nava Mau ha salido en varias producciones y series donde sus papeles han marcado a la audiencia la más reciente, “Bebé Reno” de Netflix.

Pero también ha tenido otros papeles como en la serie de “Generation” de HBO Max, pero también ha dado relevancia a su trabajo personal y en su debut como escritora, directora, actriz con “Waking Hour” de 2019, donde toca temas trans y del enamoramiento.

También como parte de sus últimos proyectos donde ella escribió, dirigió y protagoniza su película “All The Words But The One” que se estrenará el próximo 4 de mayo.