Aquí te contamos qué raza es Rocky de Paw Patrol, el cachorro que se dedica y especializa en reciclaje.

Pues a pesar de que en la serie animada infantil de Nickelodeon, Paw Patrol, no se mencionan las razas, todos los personajes estarían inspirados en una.

Y en este caso, la raza del perro que inspira las características físicas de Rocky de Paw Patrol, sería una de las menos comunes.

Rocky de Paw Patrol (captura de pantalla)

¿Qué raza es Rocky de Paw Patrol?

La patrulla canina de Paw Patrol está conformada por siete cachorros principales y un niño de 10 años de edad experto en tecnología, llamado Ryder.

Rocky es el quinto miembro de Paw Patrol y se dedica al reciclaje, su oficio le ayuda a reparar toda clase de objetos, por lo que se le considera uno de los personajes más ingeniosos.

Y este personaje, a diferencia de los demás miembros de la patrulla canina, se considera que es un cachorro de raza mixta.

Es decir, Rocky no pertenecería a ninguna raza en particular, ya que su diseño no incluye características específicas.

Rocky de Paw Patrol (captura de pantalla)

Sin embargo, hay usuarios quienes creen que este miembro de Paw Patrol sí tiene una raza , solo que es menos común que las de sus compañeros.

En este sentido, se cree que los rasgos de Rocky de Paw Patrol estarían inspirados en los de los pastores australianos.

Pues Rocky, como los pastores australianos, tendría pelo abundante y machas de varios colores; sin embargo, esta información no estaría confirmada.

Rocky de Paw Patrol (captura de pantalla)

¿Qué raza son los cachorros de Paw Patrol?

Como se mencionó, la patrulla canina de Paw Patrol está conformada por siete cachorros principales, los cuales están inspirados en distintas razas de perros.

El diseño de algunos de los cachorros de Paw Patrol, estaría directamente vinculado con sus oficios, por lo que sus razas son: