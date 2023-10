Paw Patrol es un fenómeno del que poco se habla; pero gracias a La Súper Película, mucha gente se ha dado cuenta del impacto que está teniendo en niños y niñas.

Es por ello muchas personas están buscando dónde ver la serie original de Paw Patrol, principalmente en streaming con las temporadas completas.

Hasta el momento hay 9 temporadas completas de Paw Patrol, mientras que una décima está en emisión en Estados Unidos y Canadá; de ahí que de momento no esté disponible en streaming.

Aclarado esto te vamos a decir dónde puedes ver todos los episodios de la Patrulla de Cachorros.

Chase (Nickelodeon)

¿Dónde ver Paw Patrol?

Puede ver las 9 temporadas de Paw Patrol en México a través de Paramount+; recordemos que es este estudio el que tiene los derechos de la franquicia.

Ahora que si no tienes Paramount+ y no quieres contratarlo, en PlutoTV hay un canal en vivo gratis las 24 horas de Paw Patrol; aunque aquí te ponen los episodios al azar, no por temporadas.

También puedes encontrar todo Paw Patrol en Netflix, siendo esto lo más inmediato y fácil tomando en cuenta que es la plataforma con más suscriptores.

Si tampoco te agrada esta opción, tienes una última y es a través de Amazon Prime Video, mediante sus canales donde cuenta con la señal de Paramount+.

En este último caso también debes de pagar la suscripción de Paramount+; pero llega a salir más barato y no tienes que descargar otra aplicación; el contenido se despliega en Prime Video.

Paw Patrol en PlutoTV (Especial)

¿Dónde ver la primera película de Paw Patrol?

Si ya quieres la experiencia completa de Paw Patrol, también hay una manera legal de ver la primera película de la serie en México.

Esto es a través de Netflix y Paramount+; además de las 9 temporadas, puedes encontrar el filme que fue lanzado en 2021 en estas dos plataformas.

Se espera que cuando termine el recorrido en cines de La Súper Película, esta también llegue a Paramount+, para después hacer lo propio en Netflix.

Por lo pronto, estos son todas las plataformas que tienen contenido relacionado a la Patrulla de Cachorros, Paw Patrol.