¿Pocoyó y el otoño en YouTube? Te compartimos el mejor capítulo en español para entender qué son los sombreros de nube y divertirte.

Una de las series animadas infantiles más populares del momento es Pocoyó.

Las aventuras son perfectas para niñas y niños que comienzan a interactuar con el mundo.

Quizá de los capítulos más queridos de este programa es el de Pocoyó y el otoño donde nuestro querido personaje conoce los sombreros de nube.

Si no conoces este episodio o quieres revivirlo de nuevo, a continuación te lo compartimos.

Pocoyó (Pinterest)

¿De qué trata Pocoyó y el otoño? Así es el capítulo en español para ver en YouTube y entender qué son los sombreros de nube

Pocoyó y el otoño es una antología de aventuras de nuestro querido personaje conociendo cómo es la penúltima estación del año.

En dicho video que está disponible en YouTube podrás ver algunos cuentos contados por Pocoyó, los cuales están protagonizados por una hormiga y un dinosaurio.

Además descubrirás junto con Pocoyó lo que son los sombreros de nube. Dicha historia tiene un bonito mensaje.

Todo comienza con Pocoyó en un día con mucho viento, el cual es tan fuerte que le hace perder su sombrero a Pato.

Pocoyó y el otoño en YouTube (Especial)

Esto provoca mucha desesperación en Pato, quien se siente inseguro por no tener sombrero, lo que lo orilla buscar uno.

Sin embargo, todos los sombreros que se pone Pato, incluido uno de nube, se los lleva el viento.

Afortunadamente, Pato entiende que sus amigos no lo van a dejar de querer porque no use sombrero y juega con ellos pasando un rato agradable.

Por su duración, el capítulo Pocoyó y el otoño es perfecto para que los más pequeños de casa lo vean después de haber terminado sus deberes escolares.

Es ideal para niños de preescolar que están aprendiendo la diferencia entre las estaciones del año.

Pocoyó y el otoño en YouTube (Especial)

En este canal de YouTube puedes ver el capítulo completo en español Pocoyó y el otoño

Como mencionamos, el capítulo completo Pocoyó y el otoño puede verse completo en español en la red social YouTube.

Lo encuentras en el canal Escuela Pocoyó - Vídeos Educativos para Niños totalmente gratis; su duración es de 32 minutos con 41 segundos.

Si no quieres perder tiempo buscando el capítulo Pocoyó y el otoño, aquí te lo dejamos para que disfrutes en compañía de tu familia: