Park Hyung Sik protagonizará drama coreano para Disney+, llegará en marzo próximo a la plataforma de streaming.

El actor surcoreano, Park Hyung Sik, estará protagonizando su segundo drama tras su salida del ejército junto a la actriz Han Soo He, el cual será para Disney+.

“Soundtrack #1” será el nuevo drama coreano de Disney+, el cual protagonizará Park Hyung Sik y Han Soo Hee (Disney)

Park Hyung Sik y Han Soo Hee se unirán en ‘Soundtrack #1′, un drama romántico que llegará aún sin fecha precisa a la plataforma de Disney+ en marzo próximo.

Hasta el momento, Disney+ han revelado algunas imágenes del drama coreano protagonizado por los actores Park Hyung Sik y Han Soo Hee.

“Soundtrack #1” será el nuevo drama coreano de Disney+, el cual protagonizará Park Hyung Sik y Han Soo Hee (Disney)

Asimismo se han dado a conocer algunas de las canciones y videos que formarán parte del drama coreano para Disney+.

En las que destacan los temas ‘My Love’ interpretada por el cantante Kim Jong Look, “Love Beyond Words” de Kyuhyun de Super Junior, ‘Want to Be Happy’ de Park Bo Ram y ‘Your Tender Heart Hurts Me’ de Davichi.

“Soundtrack #1” será el nuevo drama coreano de Disney+, el cual protagonizará Park Hyung Sik y Han Soo Hee (Disney)

Dichas canciones son parte de la banda sonora interpretada por Davichi, Kyuhyun de Super Junior, entre otros para ‘Soundtrack #1′ de Disney+.

Se pueden ver más imágenes de Park Hyung Sik y Han Soo Hee como parte de algunas de las escenas para el nuevo drama coreano de Disney+.

Además, este drama coreano para Disney+, ‘Soundtrack #1′, estará dirigido por Kim Hee Won y escrito por Chae Yoon.

¿De qué tratará ‘Soundtrack #1′ el drama coreano para Disney+ que protagoniza Park Hyung Sik?

Luego de que se anunciara que Park Hyung Sik protagonizará drama coreano para Disney+ junto a Han So Hee, te contamos ¿de qué tratará “Soundtrack #1″?

‘Soundtrack #1′, será un drama musical que contará l a historia del fotógrafo Han Sun Woo, papel que interpretará Park Hyung Sik , mientras que la actriz Han So Hee, dará vida a un letrista Seo Eun Soo.

Park Hyung Sik protagonizará drama coreano para Disney+ (Disney)

“Soundtrack #1” será el nuevo drama coreano de Disney+, el cual protagonizará Park Hyung Sik y Han Soo Hee (Disney)

Dichos personajes quienes han sido amigos durante 20 años, tras un suceso inexplicable deberán vivir juntos dos semanas en la misma casa.

Ahí conviven y comenzarán a tener sentimientos amorosos el uno por el otro.