Excelentes noticias para los fans de esta serie de asesinatos que se incluye en el mundo de Hulu; Only Murder in the Building tendrá quinta temporada.

A poco de que la cuarta temporada se estrenara en Hulu, Only Murder in the Building renovó para una nueva temporada que se dice traerá de regreso a entrañables personajes.

La serie de corte dramático con un toque de comedia se estrenó en agosto de 2021 y actualmente está vigente con cuatro temporadas.

¿Qué sabemos de la quinta temporada de la serie de Hulu, Only Murder in the Building?

El universo de Hulu sigue expandiéndose. Es un hecho que la serie Only Murder in the Building tendrá una quinta temporada de la cual ya se están destapando detalles.

Only Murder in the Building cuyo elenco está conformado por Steve Martin -de 79 años-, Selena Gomez -de 32 años- y Martin Short -de 74 años- seguirá escribiéndose.

Se sabe que la quinta temporada también se transmitirá en Hulu y constará de 10 episodios como las pasadas entregas.

Aún no hay fecha de estreno, pero es un hecho que llegará a la pantalla chica en algún momento del 2025.

Oliver Putnam, Mabel Mora y Charles-Haden Savage regresan al juego así como Donna Williams y Uma.

Serie Only Murders in the Building (HULU / YouTube)

¿De qué tratará la quinta temporada de Only Murder in the Building?

En la quinta temporada de Only Murder in the Building se investigará la muerte de Lester, personaje interpretado por Teddy Coluca -de edad desconocida-.

Recordemos que Lester, portero de Arconia, fue asesinado al termino de la cuarta temporada, lo que dejó abierta la posibilidad a un nuevo caso.

Asimismo, al ambiente de la trama se desarrollará entre el pasado y presente de Nueva York, señaló el productor John Hoffman -de edad desconocida- al especializado portal de cine Deadline.

Hasta el momento, Only Murders in the Building ha logrado 21 nominaciones a los cotizados Premios Emmy. La tercera temporada arrasó en audiencia por su elenco, así como por el misterio y humor que maneja la trama.