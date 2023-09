One Piece de Netflix es todo un éxito, eso nadie lo duda, por ello muchos fans ya están a la espera de una segunda temporada.

Aunque oficialmente no se ha dicho nada de una segunda temporada de One Piece de Netflix, una de las realizadoras señala que es solo cuestión de tiempo.

Becky Clements de Tomorrow Studios, una de las responsables del show, mencionó que ya tienen los guiones para los siguientes capítulos.

De hecho sólo están a la espera de que se le dé luz verde al proyecto para iniciar con la planeación de los nuevos episodios.

One Piece (Netflix)

Segunda temporada de One Piece de Netflix llegaría hasta finales de 2024

Si se confirma la segunda temporada de One Piece de Netflix, Becky Clements estima que los nuevos episodios tardarán entre un año y año y medio en llegar.

En otras palabras, si se ponen a trabajar desde este momento, la segunda temporada de One Piece de Netflix podría salir a finales de 2024 o a mediados de 2025.

Un lapso de tiempo normal, tomando en cuenta cómo se desarrollan actualmente las temporadas en las series a nivel mundial.

Sin embargo, el mayor problema del proyecto no es el interés de Netflix o los guiones, sino las huelgas en Hollywood.

One Piece (Netflix)

One Piece de Netflix tiene que lidiar con las huelgas de Hollywood

El gran problema que tiene actualmente la segunda temporada de One Piece de Netflix son las huelgas de Hollywood, hasta que eso no se resuelva no habrá avances en la serie.

Aunque Becky Clements asegura que tienen todo listo para arrancar con la segunda temporada de One Piece de Netflix, las cosas no parece que se vayan a resolver próximamente.

Hasta donde se sabe, no hay avances entre los sindicatos de actores y escritores con los estudios; se prevé que las huelgas podrían durar hasta 2024.

Esto quiere decir que por mucho que se tenga todo listo, las cosas con esta serie seguirán paradas hasta nuevo aviso, de ahí que no se haya dado luz verde a una nueva temporada.

Aún si las cosas se resuelven pronto, pasarán un par de meses en que la industria vuelva a retomar su ritmo.

En otras palabras, mientras más duren las huelgas en Hollywood, al segunda temporada de One Piece de Netflix estará más lejana.

One Piece ( Netflix)

Con información de Variety.