‘Obi-Wan Kenobi’ ya tiene tres capítulos disponibles en Disney+, con comentarios en su mayoría favorables, sobretodo por la aparición de una Princesa Leia cuando era niña (o como la llaman en redes: Leia chiquita).

La cual se ha robado el corazón de varios fans de ‘Star Wars’ debido a lo tierna que es, así como su gran relación que tiene con Obi-Wan Kenobi; lo cual se ha demostrado en lo memes.

Aunque no negaremos que a algunos no les ha agradado del todo la Leia niña de ‘Obi-Wan Kenobi’, diciendo que es por demás insoportable y no se compara con Carrie Fisher.

Memes Leia Obi-Wan Kenobi (Especial)

A pesar de ello, son más los que apoyan a Leia chiquita y la actriz que la interpreta en ‘Obi-Wan Kenobi’, al grado que algunos ya la tienen como el reemplazo de Grogu (o Baby Yoda).

Como podemos ver en los memes, varios señalan que Leia chiquita ahora es el personaje más tierno de ‘Star Wars’, superando al pequeño usuario de la Fuerza que vemos en ‘The Mandalorian’.

Con la mitad de la serie por delante, veremos lo que ‘Obi-Wan Kenobi’ tiene que ofrecernos con Leia chiquita y el resto de sus protagonistas.

‘Obi-Wan Kenobi’ mostrará la evolución de la Princesa Leia

Dejando de lado los memes, la razón por la que Leia sea retratada en ‘Obi-Wan Kenobi’ como una niña mimada y berrinchuda, es porque la serie quiere mostrar la evolución de la joven.

‘Obi-Wan Kenobi’ presenta el momento en que Leia comienza a tomar conciencia de lo que sucede a su alrededor, fuera de la élite de Alderaan y el espacio seguro que supone el planeta.

Podemos decir que es en ‘Obi-Wan Kenobi’ donde Leia se da cuenta de todos los problemas que causa el Imperio Galáctico a su alrededor, lo que a la postre la llevará a ser una líder de la Resistencia.

Leia en Obi-Wan Kenobi (Disney)

Obviamente, para que eso suceda faltan varios años; recordemos que ‘Obi-Wan Kenobi’ se sitúa casi una década antes del Episodio IV; aún faltaría mucho por ver en la vida de Leia.

Aún así, ya podemos ver los primeros pasos de Leia como eje fundamental de todo lo que será ‘Star Wars’ en estos primeros capítulo de ‘Obi-Wan Kenobi’.

Claro, sin olvidar que por fin vemos cómo es que se formó la relación entre Leia y Obi-Wan Kenobi, y el por qué la princesa tenía tanta confianza en el viejo Jedi.