‘Britney vs Spears’: Netflix lanzará documental sobre la princesa del pop

Desde hace tiempo, la cantante estadounidense Britney Spears se ha visto envuelta en polémicas y en una batalla legal para liberarse de la tutela de su padre.

Pero ahora que parece que la complicada situación legal de Britney Spears parece llegar a su fin, la plataforma de Netflix planea lanzar un documental al respecto.

El documental ‘Britney vs Spears’ se estrenará el próximo 28 de septiembre

Por medio de sus redes sociales, Netflix anunció el documental ‘Britney vs Spears’, el cual es dirigido por Erin Lee Carr, quien lleva más de un año trabajando en este proyecto.

Por medio de un pequeño clip donde Britney Spears habla con su abogado, Netflix reveló que el trailer oficial del documental fue lanzado este 22 de septiembre.

“Hola, mi nombre es Britney Spears, te llamé antes. Llamo de nuevo porque solo quería asegurarme de que durante el proceso de eliminación de la tutela...”, dice la cantante.

En el trailer oficial de ‘Britney vs Spears’ Netflix dio a conocer que el documental se estrenará el próximo 28 de septiembre.

“Han pasado 13 años y ya es suficiente”, publicó Netflix en el avance del documental ‘Britney vs Spears’

Se especula que en el documental de ‘Britney vs Spears’ habrá varias personas cercanas a la cantante entre los entrevistados para este documental.

Sin embargo, está casi descartada la aparición de Britney Spears, que durante la dependencia legal de su padre prácticamente no hizo declaraciones al respecto.

Recientemente, Britney Spears anunció su compromiso con su pareja Sam Asghari

Cabe recordar que el pasado mes de agosto, Jamie Spears, padre de la cantante, renunció a continuar como tutora legal.

Este no es el primer documental sobre Britney Spears. En febrero de este año se estrenó ‘Framing Britney Spears’, realizado a partir de una investigación de The New York Times.

A pesar de seguir en medio de la polémica, Britney Spears anunció su compromiso con su actual pareja, Sam Asghari, con el que lleva desde 2016.