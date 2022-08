Recientemente Netflix sacó una serie que adapta el cómic original de Neil Gaiman, The Sandman, del cual desde hace muchos años se intentó realizar sin éxito y de entre las cuales, Michael Jackson estuvo interesado.

Pero ahora, el creador de The Sandman ha revelado que Michael Jackson estuvo a punto de protagonizar una posible versión del personaje de Morfeo que ahora interpreta Tom Sturridge.

No es un secreto que la serie original de Netflix en asociación con DC Comics, The Sandman se ha convertido en todo un éxito, manteniéndose como la serie más vista en todo el mundo en las tres semanas que lleva al aire.

Sin embargo, The Sandman es un proyecto que llevaba gestándose desde hace muchos años e incluso en los 90, Warner Brothers iba a producirla y el director había recibido una llamada de Michael Jackson.

Y es que según reveló Neil Gaiman durante un podcast, Michael Jackson quería darle vida a Morfeo, el dios del sueño que ahora interpreta Tom Sturridge en la adaptación de Netflix.

“En 1996 me llevaron a Warner, donde el entonces presidente de Warner Bros me sentí y me dijo que Michael Jackson le había telefoneado el día anterior y había preguntado su podría protagonizar a Morfeo en The Sandman” Neil Gaiman

Y cuando le preguntaron a Nail Gaiman sobre qué opinaba sobre que Michael Jackson protagonizara The Sandman, él no supo qué responder.

Por lo que al no existir un guion aprobado, la cinta y el proyecto de The Sandman de ese año, fueron descartados.

Sin embargo, aunque nunca se concretó nada, Michael Jackson Pareció poco después en Hombres de Negro 2 en 2002.

Joseph Gordon-Levitt iba a ser The Sandman en 2013

Durante el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, el autor de los cómics de The Sandman, Nail Gaiman, reveló que en los 90, Michael Jackson quería interpretar a Morfeo.

Y aunque no se llegó a concretar nada, The Sandman es un proyecto que por años intentó adaptarse; incluso en 2013 se anunció que el actor Joseph Gordon-Levitt sería Morfeo.

No obstante, poco después el actor abandonaría el proyecto por “diferencias creativas”, y desde entonces no se volvió a hablar de una adaptación de los cómics de The Sandman de Neil Gaiman, hasta este 2022.

Sandman (DC Comics)

Neil Gaiman saboteó un proyecto de adaptación de The Sandman en 2001

Actualmente, The Sandman es una de las series más exitosas de la plataforma de Netflix, la cual adapta la serie de comics homónimos del escritor Neil Gaiman.

Pero desde hace años se había intentado hacer una adaptación de The Sandman e, incluso el mismo Rey del Pop, Michael Jackson, quiso interpretar a Morfeo en los años 90.

Pero en 2001 , también se quiso llevar a cabo una adaptación de The Sandman y hace poco Neil Gaiman reveló que él fue quien saboteó el proyecto.

Pues según reveló Gaiman, cuando leyó el guion que Warner preparaba junto con William Farmer, lo odió tanto que saboteó el proyecto filtrando el guion en Internet.

De acuerdo al escritor, la idea que tenían de The Sandman estaba mutando a ideas extrañas que involucraron arañas mecánicas gigantes; Lucifer, Morfeo y el Corintio como trillizos que estarían en busca de las herramientas de Sueño.

“Era el peor guion que había leído. No había nada en el que me encantara, es más, no había una sola cosa que me gustara. Era el peor guion, no solo de Sandman, sino de toda la historia que había leído jamás” Neil Gaiman

Serie que ha sido todo un éxito a nivel mundial aunque, pese a los grandes números que ha cosechado las tres semanas desde su estreno, Netflix aún no confirma su segunda temporada.