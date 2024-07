Rocío Sánchez Azuara le puso un estate quieto a una de sus panelistas porque andaba de broncuda en Acércate a Rocío y le dejó claro que es su programa y ella es la que manda.

Fue en el programa del 5 de marzo del 2024 llamado “Mis cuñadas me quieren ver en la calle”, donde Rocío Sánchez Azuara volvió a entrar en polémica, pero ahora por pelearse con una panelista.

Y es que una de las cuñadas llamada Angélica se le puso al tú por tú a Rocío Sánchez Azuara -de 61 años de edad-, pero la conductora no se dejó, le advirtió que la iba a sacar y fue la propia panelista quien dijo “me voy”.

Rocío Sánchez Azuara no deja de estar en polémica por su programa Acércate a Rocío, pero ahora no se trata de que a uno se le haya olvidado el guión, sino de una pelea con un panelista.

En ocasiones, los programas de Acércate a Rocío se prestan a peleas -no físicas- entre los panelistas, pero esta vez fue de una implicada en el caso con Rocío Sánchez Azuara.

Y es que parece que el tema “Mis cuñadas me quieren ver en la calle” estaba causando demasiado conflicto, en especial con una de ellas que fue la que terminó peleada con Rocío Sánchez Azuara.

Pues desde que llegó se le puso al tú por tú a la conductora, pero luego se descontroló cuando a la que querían echar a la calle -Elizabeth- se levantó con ganas de enfrentar a su cuñada a golpes, pero Rocío Sánchez Azuara y la seguridad intervinieron.

Fue ahí que ya con el ánimo caliente, la cuñada -Angélica- no tuvo temor enfrentar a la conductora y quien la invitó a su programa.

Incluso llegó un momento en que Rocío Sánchez Azuara le dejó claro que es su programa y que ella mandaba ahí, advirtiéndole que la podía sacar.

Sin embargo, Angélica no se esperó a que la conductora la sacara y optó por salirse por su propio pie.

“Angélica : En segunda ¿qué?

Rocío: Te sacaré de aquí.

Angélica: ¿Por qué me vas a sacar?

Rocío: Porque es mi programa y porque yo soy la autoridad de este programa.

Angélica: Tú a mí no me sacas, la que se va soy yo, a mí no me sacas”.

Conversación entre Rocío Sánchez Azuara y su panelista.