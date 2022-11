El elenco de Rica Famosa Latina está dando mucho de qué hablar y Kimberly Flores, de 33 años de edad, ha sido una de las que más ha llamado la atención.

A seis episodios de Rica Famosa Latina, Kimberly Flores y hasta Edwin Luna, de 35 años de edad, han sumado material al reality show.

Ahora, Kimberly Flores destruyó el rumor que la ha perseguido desde que inició su relación con el cantante de la Trakalosa de Monterrey, al negar haber sido bailarina exótica.

¿Kimberly Flores conoció a Edwin Luna siendo bailarina exótica?

Desde los inicios de la relación de Kimberly Flores con Edwin Luna, la modelo ha dado de qué hablar, sobre todo por los rumores del contexto en que conoció al cantante.

Kimberly Flores y Edwin Luna (@kimfloresgz / Instagram)

La guatemalteca en diversas ocasiones ha aclarado su pasado para descartar haber sido bailarina exótica. Su mamá -con quien no lleva buena relación- asegura que sí fue.

Kimberly Flores contestó en Rica Famosa Latina, que sí fue edecán, bartender, limpiando baños “porque no me dejaron terminar la escuela, me embaracé a los 16 años”.

“Mis papás no me apoyaron, mi abuela sí, el papá de mi hijo no me apoyó, ¿qué hacías?”. Kimberly Flores, modelo.

Kimberly Flores en Rica Famosa Latina. (Youtube/ Rica Famosa Latina / Tomada de video)

Incluso aseguró que de haber tenido que bailar en un tubo para sacar adelante a sus hijos lo hubiera hecho, pero sostuvo que no fue bailarina exótica.

“Si yo pudiera tocar ese tubo para mí sería uff, de hecho, quisiera aprender. Si yo hubiera tenido que trabajar en un lugar así lo digo.” Kimberly Flores, modelo.

Asimismo, apuntó la admiración que siente hacia las profesionales que son bailarinas exóticas.

Kimberly Flores se quiebra porque en Rica Famosa Latina no le creen que no fue bailarina exótica

Kimberly Flores ha declarado en más de una ocasión que no fue bailarina exótica y que Edwin Luna no la “sacó” de este trabajo.

Sin embargo, la insistencia de Rica Famosa Latina fue demasiada que Kimberly Flores quebró en llanto defendiendo que no fue bailarina exótica.

Pero subrayando que sí tuvo que sacrificar muchas cosas, pues su circunstancia de vida y “errores”, la llevaron a trabajar desde los 16 años para darle de comer a su hijo.

“Yo tenía que darle de comer a un bebé”. Kimberly Flores, modelo.

Kimberly Flores en Rica Famosa Latina. (Youtube/ Rica Famosa Latina / Tomada de video)

Kimberly Flores en Rica Famosa Latina. (Youtube/ Rica Famosa Latina / Tomada de video)

Finalmente, Kimberly Flores señaló que se siente juzgada por no tener un título, “para todo el mundo yo soy bailarina exótica, porque no tengo un título”.