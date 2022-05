Es oficial, Karol Sevilla vuelve a Disney, donde alcanzó la fama tras participar en “Soy Luna”. Hoy para sorpresa de muchos lanzan trailer de su nueva serie “Siempre fui yo”, la cual se estrenará el 15 de junio.

Pipe Bueno, quien forma parte del elenco, comparte en Instagram el trailer de “Siempre fui yo”, el cual muestra al personaje de Karol Sevilla enterarse que su papá sufrió un accidente.

“El artista se encontraba al interior de su casa cuando una fuga de gas y un cigarrillo encendido habrían ocasionado la explosión que provocó su muerte”, se escucha decir a una mujer, mientras Lupe (Karol Sevilla) rompe en llanto.

Posteriormente, Lupe (Karol Sevilla) se asigna la tarea de descubrir qué fue lo que realmente le pasó a su papá.

Al respecto, Pipe Bueno festeja ser él quien dé a los televidentes “la primera pista” del accidente que terminó convirtiéndose en un misterio.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar: “Ya quiero ver esto, qué emoción”, “Con la piel cainita y el corazón a reventar”, “Estoy lista”, “No puedo esperar”, “La van a romper”, “OMG en espera”,

“La mejor serie de Disney Plus y aún no ha salido”, “No me la voy a perder”, “Con unas ansias locas de ver este proyecto”, se lee entre comentarios.

Serie "Siempre fui yo" (Disney + Latinoamérica / YouTube)

¿De qué trata “Siempre fui Yo”, la nueva serie de Karol Sevilla?

La nueva serie de Disney tiene como protagonista a Karol Sevilla, quien da vida a ‘Lupe’ una chica mexicana cuya vida da un giro drástico cuando se entera que su padre murió tras sufrir un accidente.

Sin embargo, su misión no será tan fácil ya que El faraón, padre de Lupe, era un exitoso cantante de Colombia, por lo que su muerte despierta un gran interés.

Tras abandonar México para hacer acto de presencia en el funeral de su padre, el cual se celebra en Cartagena, Lupe se dará cuenta que allí no todo es lo que parece.

Acompañada de Noah (Pipe Bueno), Lupe iniciará una peligrosa aventura que se desarrollará en el corazón del Caribe colombiano.

Además de Karol Sevilla, el elenco lo estructura José Julián Gaviria, Antonio Sanint, Simón Savi, Adriana Romero, Dubán Prado, Marisol Correa y Felipe Botero, entre otros.