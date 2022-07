Insisten en que Daniela Navarro se vaya de La casa de los famosos; la vuelven a nominar por su conducta grosera y agresiva dentro del reality de Telemundo.

Ivonne Montero y Nacho Casano, sin ponerse de acuerdo, lograron que Daniela Navarro, de 38 años de edad, subiera a la tabla de nominados al darle 1 y 2 puntos respectivamente.

La dupla de actores argumentó que en los últimos la actitud de Daniela Navarro se ha comportado más agresiva y por tanto continúa tensando el ambiente en la casa.

Daniela Navarro (@daniellanavarros / Instagram)

Daniela Navarro y Laura Bozzo son las más odiadas en La casa de los famosos

No obstante, Daniela Navarro tendrá que superar a casi todos los inquilinos de La casa de los famosos, debido a que Laura Bozzo, Ignacio Casano, Salvador Zerboni y Toni Costa, están nominados.

Situación que complica a los fans del equipo morado, quienes tendrán que dividir sus votos entre Salvador Zerboni, Daniela Navarro y Laura Bozzo, siendo éstas dos las más repudiadas por la audiencia.

La casa de los famosos: nominados (@telemundo / Instagram)

En redes sociales se exige la salida de la actriz venezolana, pero también de la conductora de televisión:

“Bye bye Daniela”, “Ya es momento de que Laura parta, que se vaya por insoportable”, “Fuera Laura”, “Fuera Laura, fuera Daniela y fuera Cerdoni”, “Fuera Daniela, pa’ su casa”, “Dices representar a Venezuela y lo haces de una manera marginal”

“Fuera Daniela, no representas a Venezuela con esa agresividad”, “Basta de humillaciones y maltrato, te encargaste de demostrar quién eres de verdad”, “Fuera Daniela, pa’ su casa”, expresan.

Daniela Navarro y Laura Bozzo (@daniellanavarros / Instagram)

La ‘verdulera’ Daniela Navarro pide que no la saquen de La casa de los famosos

Debido a que se siente en riesgo de quedar fuera del reality de Telemundo, Daniela Navarro volvió a dirigirse a la cámara para pedirle a sus seguidores que la salven ya que ha sido verdulera, pero auténtica.

“Sea lo que Dios quiera, esta venezolana, pueblerina, verdulera o como me quieran llamar, logré estar hoy aquí parada en la semana 12 por ser quien soy, no por fingir quien no soy”, dijo para posteriormente recordar que el público tiene la última palabra.