Te presentamos Hello Kitty y sus amigos juegan en la nieve por el invierno; el capítulo completo en YouTube y español para ver en los días de frío.

Para los fans de la franquicia de Sanrio traemos una divertida historia de la serie animada de Hello Kitty, que queda perfecta para esta temporada invernal que se acerca.

Nos referimos al episodio Hello Kitty y sus amigos juegan en la nieve por el invierno, donde tenemos una divertida trama.

Si no has visto esta aventura de Hello Kitty, acá te contamos más de ella para que la incluyas en tu colección de episodios preferidos.

Hello Kitty y sus amigos juegan en la nieve por el invierno (Especial)

¿De qué trata Hello Kitty y sus amigos juegan en la nieve por el invierno? El capítulo está en YouTube

En Hello Kitty y sus amigos juegan en la nieve por el invierno nos encontramos a los tiernos Keroppi y Badtz-Maru practicando snowboarding en la nieve.

No obstante, las cosas se salen un poco de control, ya que Keroppi llega hasta la tienda de My Melody, quien aprovecha para darle mucha ropa de invierno.

El problema es que Keroppi en su segundo intento por hacer snowboarding termina dentro de una bola de nieve.

Al lugar llega Hello Kitty, quien decora esa bola de nieve, sin darse que tiene atrapado a Keroppi.

La aventura termina con My Melody admirando el muñeco de invierno que hizo Hello Kitty, el cual fue arruinado por el propio Keroppi, quien llena de nieve a Badtz-Maru.

Por su duración de apenas casi 4 minutos, Hello Kitty y sus amigos juegan en la nieve por el invierno es perfecto para que niñas y niños lo ven después de sus tareas escolares.

¿Dónde ver en YouTube el capítulo Hello Kitty y sus amigos juegan en la nieve por el invierno?

La red social YouTube aloja en su catálogo el capítulo completo de Hello Kitty y sus amigos juegan en la nieve por el invierno, está totalmente gratis y en español.

Lo encuentras en el canal Hello Kitty y Amigos Latinoamérica. Si no quieres buscar el episodio, acá te compartimos el video para que comiences a verlo de inmediato.