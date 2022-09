Johnny vs Amber: El último Juicio ya se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max, el cual recopila todo lo que se vivió durante la demanda de Johnny Depp y Amber Heard.

Esta nueva docuserie de HBO Max ofrece puntos de vistas desde ambas partes, con relatos forenses de las pruebas que se presentaron durante el juicio de Johnny Depp vs Amber Heard.

Hace unos meses, el juicio de Johnny Depp vs Amber Heard tenía las miradas de todo el mundo puestos en él, por lo que ahora esta nueva docuserie de HBO Max contará ambas perspectivas.

Y es que desde hace mucho que un juicio entre celebridades de Hollywood, como lo son Johnny Depp y Amber Heard, había sido tan seguido, especialmente a través de las redes sociales.

De acuerdo a la sinopsis que recoge la plataforma de HBO Max, Johnny y Amber: El último Juicio, se analizará desde adentro.

El episodio 1 del documental de HBO Max presentará la perspectiva de Johnny Depp; el segundo de Amber Heard

En el episodio 1 de la nueva docuserie que estrena HBO Max sobre el juicio de Johnny Depp vs Amber Heard, se verá la perspectiva del actor de Piratas del Caribe.

Aquí se verá la perspectiva que presentó el equipo legal de Johnny Depp al exponer su infancia abusiva y la dependencia que tuvo hacia las drogas.

Finalmente, en este nuevo documental de HBO Max, se expondrán los abusos a los que Johnny Depp fue víctima por parte de Amber Heard durante su matrimonio.

En el episodio 2 de Johnny vs Amber: El Último Juicio, el cual ya está disponible en HBO Max, se verá la perspectiva de Amber Heard y los supuestos abusos sexuales que sufrió por parte de Johnny Depp.

Además, en el documental de HBO Max, detallen las agresiones que Amber Heard recibió en redes sociales durante el juicio que se televisó hace unos meses.

Documental Johnny vs Amber en HBO Max (HBO Max)

Docuseries de Johnny Depp y Amber Heard en HBO Max (HBO Max )

En HBO Max se estrenaron dos docuseries; el del juicio de Johnny Depp vs Amber Heard es el que ha causado más interés

No obstante cabe resaltar que en HBO Max también se encuentra un documental previo sobre Johnny Depp vs Amber Heard; sin embargo, este no causó tanto interés como el que recién se ha estrenado.