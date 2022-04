Una nueva serie de DC llegará a HBO Max bajo la producción de Charlize Theron: Aqualad.

De acuerdo a Variety , HBO Max y Charlize Theron realizarán una historia donde se cuente los orígenes y la historia de Aqualad.

Según la información, el cómic a adaptar será ‘ You brought me the ocean ’, en donde relatarán los orígenes del personaje de Aqualad, uno de los máximos representantes para la población LGBTI en los cómics de DC.

La idea de HBO Max es hacer episodios de una hora y media, los cuales tendrán tanto drama como comedia, contando los orígenes de Aqualad en la novela gráfica de Alex Sánchez y Jul Maroh.

Es decir que explorará la vida de Jackson ‘Jake’ Hyde , un adolescente gay que vive en Nuevo México.

Aunque de momento no se ha dicho nada sobre un director o guionista, solo se ha dicho que contará con la participación de Charlize Theron como productora junto a Warner Bros. Television.

¿Quién es Aqualad?

Se ha dado la noticia de que Aqualad, uno de los personajes de DC Comics, tendrá su propia serie, pero ¿quién es este superhéroe?

Jackson Hyde o Aqualad, es uno de los miembros de la Young Justice y el protegido de Aquaman .

Y, tal y como su nombre de superhéroe lo indica, Aqualad tiene poderes similares a Aquaman aunque, de momento no se ha dicho si estará o no conectada con las películas de ‘ Aquaman ’.

Aunque, el los cómics de DC, eventualmente Aqualad, quien ahora estrenará una nueva serie en la plataforma de streaming de HBO Max, asume el manto del segundo Aquaman.

Cabe destacar que este no es el único proyecto que DC y HBO Max traen entre manos pues se esperan las series spin off de ‘ The Batman’ de Catwoman, Arkham y el Pingüino.

Así como una antología sobre Linterna Verde , la nueva temporada de ‘ Titans ’, ‘Peacemaker’, ‘Doom Patrol’ , y otros proyectos en puerta.