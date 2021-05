HBO Max: ¿Cuándo estará disponible y cuál será su precio en México?

En la mañana de este 26 de mayo, HBO Max por fin dio todos los detalles de su llegada a México, incluyendo precio, fecha de lanzamiento y contenido.

Hay que señalar que a diferencia de su estreno en Estados Unidos, HBO Max llega con una estrategia sumamente agresiva para nuestro territorio.

Sin más, aquí tienes toda la información acerca de esta nueva plataforma de streaming.

HBO Max (WarnerMedia)

¿Cuándo estará disponible HBO Max en México?

HBO Max llegará a México y el resto de América Latina el próximo 29 de junio de 2021 , es decir, un poco más de un mes a partir de este 26 de mayo.

Antes de esto sólo se sabía que llegaría en el mes de junio, aunque se esperaba que HBO Max estuviera disponible a mediados de dicho mes.

Aún así, es tiempo suficiente para que el público pueda informarse del servicio, además de que se den más anuncios y aclaraciones pertinentes.

¿Cuánto costará HBO Max en México?

HBO Max contara con dos formatos de suscripción, repartidos entres distintos planes de contratación con sus respectivos precios.

Los formatos de suscripción de HBO Max serán Estándar (para televisores y dispositivos fijos) y el Móvil (para smartphones y tabletas).

El Estándar incluye 3 usuarios simultáneos y 5 perfiles, el Móvil es individual.

Los planes para cada uno de estos incluyen suscripciones mensuales, trimestrales y anuales.

Una vez aclarado esto viene lo bueno; estos son los precios de cada formato y plan:

Formato Estándar:

- Mensual: 149 pesos al mes.

- Trimestral: 133 pesos al mes.

- Anual: 104.08 pesos al mes. (La tarifa se cobraría mensualmente, con el servicio estando disponible 12 meses; el costo total sería de unos 1200 pesos)

HBO Max (HBO)

Formato Móvil:

- Mensual: 99 pesos al mes.

- Trimestral: 89.67 pesos al mes.

- Anual: 69.08 pesos al mes. (El costo total por 12 meses sería de 829 pesos, apróximadamente).

Todos los precios aquí señalados ya incluyen impuestos.

HBO Max (HBO)

¿Cómo puedo contratar HBO Max?

Además de poder contratar HBO Max de manera directa en www.hbomax.com , habrá otras formas de obtener la plataforma.

De acuerdo con lo revelado, se están haciendo alianzas con distintas compañías de distribución y telefonía.

En su presentación mencionaron y se pudo ver a Mercado Libre, AT&T, Telmex y Total Play.

Aún no hay detalles de cómo serán esas alianzas y los paquetes para contratar a través de estas HBO Max.

¿Qué sucederá con HBO y HBO GO?

HBO, el canal de paga, no desaparecerá; no obstante, todos sus contenido también se podrán ver en HBO Max a partir del 29 de junio.

Aunque no se mencionó, HBO GO está en vías de ser reemplazado en un futuro próximo; pero no inmediato.

Quienes tengan suscripción tanto a HBO como a HBO GO accederán de manera gratuita a HBO Max el día de su lanzamiento.

Esto involucra tanto a aquellos que tienen el los canales de manera individual, como aquellos que los contrataron por terceros (cable o Video On Demand).

Los detalles de cómo se dará acceso y se hará la transición se darán a conocer posteriormente.

Presentan HBO Max; servicio de streaming de WarnerMedia

¿Qué podré ver en HBO Max?

Desde su día 1 en México, HBO Max contará con un amplio catálogo de todas las marcas ligadas a WarnerMedia.

Esto es: HBO, Warner Bros., Cartoon Network, DC, Adult Swim, Crunchyroll, Aniplex, CW, entre muchos otros.

Lo anterior significa que podrás ver cosas como las películas y series del DCEU, las series del Arrowverse, ‘Rick & Morty’ y ‘Game of Thrones’.

Además se producirán series y películas originales; de momento sólo se sabe de ‘Linterna Verde’, ‘Peacemaker’, ‘House of the Dragon’ y ‘Batgirl’.

Por si no fuera suficiente, contarán con obras dedicadas a cada país, en el caso de México tendrán ‘Búnker’ y ‘Sustos Ocultos de Frankelda’

House of the Dragon (HBO)

¿Las películas de Warner Bros. tendrán estreno simultáneo en cine y HBO Max?

No, las películas en cine de Warner Bros. no se estrenarán el mismo día en HBO Max; sin embargo, sí llegarán a la plataforma en poco tiempo.

Estrenos como ‘Space Jam: A New Legacy’ y ‘The Suicide Squad’ estarán disponibles 35 días después de su lanzamiento en salas de cine

Este era más o menos el mismo tiempo que se le daba a las producciones para llegar a Video On Demand.

Además, filmes ya estrenados, como ‘Godzilla vs Kong’ y ‘Mortal Kombat’, estarán disponibles en HBO Max desde el día 1 en México.