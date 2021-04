Batman: HBO Max y AT&T harían serie con Ben Affleck

AT&T y HBO Max le ven mucho potencial al Batman de Ben Affleck.

Parece que el Batman de Ben Affleck está teniendo un segundo aire tras el lanzamiento del 'Snyder Cut', nuevos reportes informan que HBO Max y AT&T estarían planeando una serie de esta versión del personaje para la plataforma de streaming.

De acuerdo con We Got This Covered y Geekosity, portales expertos en filtraciones y rumores, HBO Max y AT&T ven potencial en el Batman de Ben Affleck, sobretodo para competir directamente con Marvel y sus series en Disney+.

Según mencionan, se basarían en el guión que Affleck realizó para su fallida película del Caballero de la Noche, lo que significaría también el regreso de Joe Manganiello como Deathstroke, quien también ha pedido otra oportunidad para Slade Wilson.

Serie de Batman en HBO Max vendría impulsada por el #RestoreTheSnyderverse

Como muchos imaginarán, este supuesto interés de HBO Max y AT&T por una serie de Batman con Ben Affleck vendría motivado por el movimiento #RestoreTheSnyderverse, que ha tenido presencia constante en redes sociales desde el estreno del Snyder Cut.

Dicha iniciativa tiene como fin que se le dé una nueva oportunidad a Zack Snyder y su interpretación de los personajes de DC Comics, como es el Batman de Ben Affleck; si bien lo ideal serían nuevas películas en cine, dado lo sucedido con Warner Bros., creen que HBO Max es una plataforma más accesible para el proyecto.

De hecho varios insiders y periodistas, como Grace Randolph, han señalado constantemente que ejecutivos de AT&T, HBO y Warner se han planteado seriamente hacer algo con el Snyderverse; pero para minimizar riesgos, dejarían todo para el mundo del streaming.

Hay que recalcar que todo lo anterior son rumores; aunque han sonado muy fuerte en últimas fechas, la información se debe de tomar con cuidado hasta tener algo oficial por parte de los involucrados. Estaremos al pendiente de lo que se decida para el futuro del Snyderverse.

Con información de Geekosity, We Got This Covered y Mikey Sutton.