Conductor de De Primera Mano entrará a Enamorándonos para encontrar el amor ¿Es Gustavo Adolfo Infante? Ya tuvo su primer ‘puerta del amor’.

Enamorándonos promete a sus participantes encontrar el amor a través de citas con los flechados, personas del público que solicitan una cita con los amorosos.

En esta ocasión, un conocido conductor de De Primera Mano decidió ir en busca del amor y ahora es un amoroso vip de Enamorándonos.

Enamorándonos se graba en el foro que está a lado del programa De Primera Mano y uno de sus conductores decidió participar en el programa para encontrar una pareja.

Se trata de Lalo Carrillo -de 45 años de edad- quien forma parte del equipo de Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- en De Primera Mano.

Lalo Carrillo llegó a Enamorándonos como un amoroso vip, según contó Mauricio Mancera el pasado viernes 30 de agosto.

El conductor acudió a Enamorándonos con la intención de encontrar al ‘amor de su vida’, quien dejó claro que él ya biscó y ahora quiere que lo busquen.

“No tengo expectativas, no me gustan. Es una persona, la que quiera entrarle, que no se tome la vida tan en serio, que esto es diversión”

Lalo Carrillo