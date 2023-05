La plataforma de streaming, HBO Max, tiene pésimas noticias para la tercera temporada de Euphoria; esto pasará con la serie que hizo brillar a Zendaya.

Todo parece indicar que el futuro de la tercera temporada de Euphoria tendría algunas dificultades.

Francesca Orsi, EVP de Programación Original de Drama en HBO, reveló en la extensa entrevista “State of the HBO Drama” para Deadline, lo que sucederá con la serie de Sam Levinson.

Así como con otras series de HBO Max, que se han visto afectadas por la huelga de Writers Guild of America (WGA), que ha afectado el desarrollo de algunas producciones televisivas.

Zendaya y Hunter Schafer en la serie Euphoria de HBO Max (HBO Max)

Rodaje de la tercera temporada de Euphoria de HBO Max, se retrasaría

De acuerdo con Francesca Orsi, el rodaje de la tercera temporada de Euphoria se retrasaría y esos son malas noticias para los fanáticos, así como para HBO Max.

Ya que idealmente, se tenía planeado que Euphoria temporada 3 llegaría en 2024, aunque esta fecha se ha visto aplazada hasta 2025 y está en veremos.

El problema con la nueva entrega de Euphoria, es especial, ya que su demora, no solo se debe a la huelga de guionistas, sino que también a dos factores más.

Por un lado, Sam Levinson tiene le compromiso de su nueva serie The Idol, por lo que no tiene listo el guion de Euphoria, el cual puede posponerse aún más por la huelga.

Zendaya en la serie Euphoria de HBO Max (HBO Max)

Además, la actriz principal de Euphoria, Zendaya, tiene una apretada agenda de películas -como Dune 2- y series por realizar.

Al respecto de toda esta situación que vive la tercera temporada de Euphoria de HBO Max, Francesca Orsi dijo:

“Euphoria es uno de los que habíamos comenzado a escribir junto con la postproducción de The Idol, pero en este momento no tenemos innumerables guiones. No podemos comenzar a filmar, por lo que la entrega de ese programa, idealmente en 2025, se determinará cuando podamos retomar con Sam, quien en este momento está todo listo y solo está terminando las publicaciones en The Idol.” Francesca Orsi

En ese sentido, la serie Euphoria tendría dificultades porque su segunda temporada se estrenó en 2022 y la tercera tendría que esperar más tiempo.

El estimado es el año 2025, si no se extiende la huelga de guionistas .

Euphoria, serie de HBO Max (HBO Latinoamérica / YouTube)

Además de Euphoria, estas series de HBO Max sufrirán retrasos en sus estrenos

No solo Euphoria temporada 3 estaría sufriendo por la huelga de guionistas, sino que también otras producciones podrían aplazar su estreno si el conflicto en Hollywood sigue.

The Last of Us y The White Lotus, series insignia de HBO Max, serían retrasadas porque las escritura de sus libretos se detuvo. Según Francesca Orsi:

Estuvimos viendo The Last Of Us durante algún tiempo en 2025. Y The White Lotus idealmente buscaba ir en 2024, pero hay algunas dudas sobre el momento de la huelga. Francesca Orsi

La única serie que se salvó, parcialmente, fue House of the Dragon temporada 2 cuyo guion se finalizó antes de que estallara la huelga.

Sin embargo, muchos dudan acerca de la calidad de esta producción de HBO, debido a la falta de reescritura de escenas que no puede tener ahora que hay conflicto con la WGA.

Con información de Deadline